Славянская община: какой окажется игра Gord от разработчиков «Ведьмака»

Польская студия Covenant.dev несколько лет работала над игрой в сеттинге славянской языческой мифологии. В команду создателей входят сотрудники, занимавшиеся ранее франшизой The Witcher («Ведьмак»), а генеральным директором является Стэн Джаст, он также участвовал в создании Cyberpunk 2077. Именитый состав разработчиков внушает надежды на интересный релиз. Изначально Gord («Горд») планировалась как хоррор-стратегия, но позже была переработана в приключенческую с элементами выживания и хоррора. В игре геймерам предстоит создавать собственные поселения и защищать их от нечисти и славянских богов. Каким окажется хоррор — разбирались «Известия».

Племя «Рассвет»

С первых геймплейных трейлеров ясно, что «Горд» был создан бывшими разработчиками «Ведьмака». Влияние чувствуется от мрачного антуража до продуманных монстров и особого подхода к рассмотрению славянских народных легенд. Пользователь берет на себя роль стюарда, правящего племенем. События «Горда» происходят в мире, поглощенном тьмой. Задача игроков — вести племя «Рассвет» на юг, объединяя различные поселения от имени монарха. Во время игрового процесса геймер узнает сильные и слабые стороны товарищей по команде. С созданием каждого нового поселения необходимо заселять его жителями, а также повышать уровень удобств, укреплять стены и баррикады, поддерживать здоровье и ресурсы населения.

Фото: Covenant.dev

Один из самых интересных элементов игры заключается в том, что каждый повествовательный элемент Gord основан на соответствующей системе. Например, игровой мир, находящийся в сумерках, регулируется отдельной механикой видимости. Карта всегда будет предоставлять игроку определенное количество информации, что делает дальние от лагеря путешествия заманчивыми и опасными одновременно. В конечном счете все игровые процессы сводятся к объединению в сложную и сплоченную сеть взаимосвязанных механизмов.

Дополнительной мотивацией для выхода из стен поселения являются разнообразные задания, полученные от жителей. Игрок может отправиться в путь, чтобы предотвратить катастрофу или выполнить просьбу одного из жителей. Помимо классических квестов и случайных событий, стоит сосредоточиться на целях сценариев, внедренных в игровой процесс.

Фото: Covenant.dev

Особенности игрового процесса

В самом начале игры пользователь может выбрать сценарий согласно написанной летописи или настроить игру под себя. В настройках также есть возможность указать подходящую местность, количество ресурсов, число исследуемых точек и врагов. Настроив подходящую карту местности и окружающих существ, можно приступить к следующему этапу игры.

Прежде чем исследовать близлежащие местности, пользователю необходимо заручиться поддержкой воинов. Учитывая, что жанр игры подразумевает под собой приключенческий хоррор, изучение пространства влечет за собой встречи с потенциальными врагами. Монстры из славянского фольклора, звери, способные разорвать игрока в клочья, и люди, способные помочь и выручить в сложной ситуации.

Фото: Covenant.dev

Каждый аспект жизни поселенцев — от болезней и голода до смерти их товарищей — может повлиять на уровень вменяемости отдельного жителя. Важным и интересным элементов геймплея является шкала «здравомыслия». Ее состояние сказывается на поведении персонажа. Например, если эта шкала падает до нуля, то боец чувствует признаки психологического расстройства, которые снижают его способность действовать в бою. Он может забыть приказы, отданные ему, может даже дезертировать. Увлекательный аспект интеграции здравомыслия заключается в том, что действия одного человека могут вызвать эффект домино для всей группы, приводя к ситуации, когда погибает несколько персонажей. В таких случаях здравомыслие компании начинает коллективно падать, и внезапно команда оказывается в серьезной, иногда даже смертельной опасности.

Шкалу здравомыслия можно восстановить, например, в церкви. Персонаж, чьи показатели опустились слишком низко, может отправиться на церковную службу, там его рассудок и состояние приходят в норму. Но если после падения показателей он отправится выполнять задания, то это может вызвать бесконтрольный выплеск эмоций — ярости, страха и других. Gord подтверждает свой статус стратегической игры тем, что игрок должен контролировать не только то, что происходит на экране в данный момент, но и то, что происходит за его пределами. На отдельном участке карты показатели некоторых жителей могут упасть до критического минимума, поэтому пользователь должен регулярно проверять состояние населения, построек других элементов по всему периметру карты.

Фото: Covenant.dev

Как наяву

В «Горд» всё в поселении работает так же, как и в реальной жизни: у каждого жителя есть свои задачи. Для стабильного существования в игровом мире экономика, ресурсы и другие аспекты должны оставаться в нормальном состоянии. Здесь есть сражения, которые разворачиваются на разных полигонах и учитывают различные условия окружающей среды, демонстрируя при этом уникальную синергию между подразделениями.

В игре выстроена целая система заклинаний, каждое из которых будет передаваться пользователю на праславянском языке, внедренном в игровой процесс. Заклинания различаются по своей природе — некоторые из них наступательные, а другие защитные, но все они помогают склонить исход битвы в пользу игрока. Есть враги, которые могут проникнуть в поселение, враги с уникальными свойствами и враги более божественной природы, которые могут наслать на народ эпидемию, если жители не оказывают должного почтения божеству.

Фото: Covenant.dev

Системные требования

«Горд» недоступна в российском Steam, соответственно, русской озвучки и интерфейса в игре тоже не будет. Однако сейчас существует множество способов для установки недоступных в регионе игр. Например, для покупки тайтла в Steam пользователю необходимо поменять регион в своем основном аккаунте или завести новый, впоследствии кошелек нужно будет пополнять в валюте выбранного региона. Минимальные системные требования для установки стратегии Gord на портативный компьютер:

— ОС: Windows 10 64 бит;

— процессор: Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 1600;

— видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 5 Гб или AMD Radeon R9 380 4 Гб;

— оперативная память: 8 Гб.

Gord выходит 17 августа в Steam, а также на Xbox и PlayStation. Разработчики несколько раз переносили релиз, чтобы довести проект до идеала, поэтому скорый выход тайтла должен порадовать игроков.