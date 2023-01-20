Горе Поттеру: игра «Hogwarts legacy» попала в центр скандала

В YouTube вышел свежий трейлер к игре Hogwarts Legacy, которая появится в продаже 10 февраля. Несмотря на восторженные комментарии под роликом, в социальных сетях и на официальных страницах продукта в онлайн-магазинах разгорелся скандал. «Известия» выяснили, почему одни пользователи требуют бойкотировать игру, а другие защищают ее и к чему это может привести.

Раскол среди фанатов

Корни конфликта восходят к июню 2020 года. Тогда Джоан Роулинг неоднозначно высказалась о трансгендерах в поддержку прав женщин, свое мнение она опубликовала на официальной странице в Twitter. Это вызвало большой резонанс среди прогрессивных и левонастроенных пользователей: некоторые требовали «отменить» писательницу, а другие даже начали отправлять личные угрозы. Из-за постоянных нападок писательнице пришлось обратиться в полицию, чтобы ей обеспечили безопасность. Несмотря на давление общественности, Роулинг осталась при своем мнении.

Почти три года спустя неравнодушные фанаты «Гарри Поттера» продолжают негативно отзываться обо всём, что связано с Джоан Роулинг, пытаясь отстранить ее от выдуманной ею же магической вселенной. Разработчики игры из студии Avalanche Software, подконтрольной Warner Bros., утверждают, что Роулинг не принимала прямого участия в ее создании. Но как создатель вымышленного мира колдунов, она будет получать доход от продаж. «Покупая эту игру, вы напрямую поддерживаете открытого трансфоба», — пишут пользователи на странице сообщества в онлайн-магазине компьютерных игр Steam.

Верхом на метле Писательница Джоан Роулинг Фото: Global Look Press/Hubert Boesl

«Известия» отправили запрос Джоан Роулинг, чтобы узнать ее мнение о бойкоте игры, однако писательница комментировать ситуацию и давать интервью отказалась.

Скандал может потенциально ударить по продажам: недовольные высказываниями Роулинг пользователи могут не просто отказаться покупать игру, но и намеренно занизить рейтинги продукта в онлайн-магазинах при помощи негативных обзоров. Плохие оценки смогут отпугнуть потенциальных покупателей, которые не знакомы с причинами скандала. Подобное уже происходило в прошлом году, когда студия CD Project RED, известная за The Witcher 3: WildHunt и Cyberpunk 2077, приостановила продажу своих товаров на территории России и Белоруссии. Тогда пользователи целенаправленно оставляли негативные обзоры на игры студии, чтобы обрушить их рейтинг в онлайн-магазине.

Фанаты хвалят разработчиков Hogwarts Legacy за атмосферу, которая максимально приближена к тому, что написано в книгах. Также пользователи остались довольны графикой и игровыми системами. Новый трейлер за два дня после выхода на официальном канале игры на Youtube набрал более 1,5 млн просмотров, более 50 тыс. лайков и около 6 тыс. комментариев, подавляющее число которых — положительные.

За Роулинг даже вступались актеры. Например, Рэйф Файнс в интервью изданию The NewYork Times выступил против травли писательницы, назвав комментарии в ее адрес отвратительными и ужасными. Напомним, что актер играл лорда Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере. Подобного мнения придерживается Брайан Кокс, известный благодаря своим ролям в фильмах «Люди Икс 2», «Троя», «Восстание планеты обезьян» и серии боевиков об агенте Борне. «Мне не нравится, как с ней обращаются. Думаю, она имеет право на свое мнение, имеет право говорить о своих чувствах», — приводит слова актера The Hollywood Reporter.

Верхом на метле Фото: Global Look Press/Thomas Eisenhuth via www.imago-i

Цифровое волшебство

События в игре происходят за 200 лет до сюжета книг и фильмов. Главный герой, за которого играют пользователи, открывает в себе магические способности и получает приглашение в школу волшебства Хогвартс. Возраст героя в Hogwarts Legacy — 15 лет, так что его зачисляют сразу на пятый курс. По сюжету, главным злодеем выступит гоблин Ранрок, который ненавидит волшебников и хочет поднять против них восстание. В книгах об этом персонаже не говорится. Его пособником выступает темный маг Виктор Руквуд. Внимательным поклонникам «Гарри Поттера» эта фамилия известна: в книгах и фильмах главные герои встречаются с его прямым потомком Августом Руквудом, который был одним из Пожирателей смерти.

Как утверждают разработчики, сюжет игры не связан напрямую с событиями фильмов и книг. Однако Hogwarts Legacy основывается на вымышленном мире, придуманном Джоан Роулинг, и следует всем его правилам и устоям. Действия игры будут разворачиваться в открытом для исследования мире в течение нескольких месяцев. Игрокам дадут возможность самим выбрать один из четырех факультетов, изучить здание школы, деревню Хогсмид и Запретный лес и даже тюрьму Азкабан.

Также пользователи будут постепенно развивать свои навыки в колдовстве, зельеварении и смогут попробовать свои силы в полетах на метле. В игре спрятано много коллекционных предметов и около сотни загадок, решая которые, игроки будут получать особые награды. В качестве «базы» главный герой Hogwarts Legacy будет использовать знаменитую Выручай-комнату, которую неоднократно показывали в фильмах. Порядок в ней будет поддерживать эльф, почти такой же, как Добби. Как подсчитали разработчики, на полное прохождение всей игры может уйти около 75 часов, а на ознакомление с основной кампанией — 35 часов.

Верхом на метле Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Помимо открытого мира, игрокам доступен редактор персонажа, при помощи которого пользователи смогут создать свой уникальный образ. Из опций пока доступны изменение пола, цвета кожи, глаз и волос, а также возможность поменять тембр голоса и, конечно же, обильный выбор гардероба. Свою «базу» тоже можно будет изменять — например, наполнять комнату магическими предметами и растениями, а также другими диковинками и находками, которые пользователи будут собирать в игровом мире.

Как объяснили разработчики, боевая система в Hogwarts Legacy будет основана на использовании заклинаний. В игре их будет доступно более 20 , все выполняют определенные функции, и их можно будет комбинировать друг с другом. Чтобы не теряться в ярких визуальных эффектах, атакующее колдовство окрашено в красный цвет, а силовое — в зеленый.

Колдуны под санкциями

Продажи Hogwarts Legacy в мире начнутся 10 февраля, игра выйдет для персональных компьютеров, консолей PS5 и Xbox Series. Однако в России дела обстоят иначе. Так как WarnerBros. официально покинула отечественный рынок, официально купить игру на территории России невозможно. На одной из крупнейших онлайн-площадок Steam пользователи сталкиваются с ошибкой: «Данный товар недоступен в вашем регионе». Подобное видят российские покупатели и на сайте другого крупного онлайн-магазина Epic Games Store. «Этот контент в настоящее время недоступен на вашей платформе или в вашем регионе», — такое сообщение появляется при попытке зайти на страницу игры. Так что фанатам творчества Роулинг придется искать обходные пути.

Верхом на метле Фото: РИА Новости/Евгений Биятов