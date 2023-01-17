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Ближний кибербой: семь самых ожидаемых игр 2023 года

Пользователям обещают возвращение «Сталкера», стильный советский ретрофутуризм и Хогвартс образца XIX века
Фото: ​Warner Bros. Interactive Entertainment
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В 2023 году геймеров ожидает сразу несколько приятных событий. Игроки смогут спасти советских инженеров от восставших роботов, отправиться в путешествие по небесам Хайрула и вновь вернуться в аномальную зону Припяти. «Известия» отобрали самые ожидаемые и перспективные новинки этого года.

Hogwarts Legacy

Когда выходит: 10 февраля
Жанр: action RPG
На чем запускать: ПК, PS5 и PS4 (апрель), Xbox Series и Xbox One (апрель), Nintendo Switch (июль)

Ближайший кибербой
игра
Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Добро пожаловать в Хогвартс. Правда, в его коридорах не встретишь Рона, Гарри и Гермиону, ведь действие происходит в XIX веке, за сто лет до событий книг и фильмов. Игроки смогут создать ученика с уникальной внешностью, выбрать один из четырех факультетов и погрузиться в школьную жизнь, полную необыкновенных магических уроков, тайн и верных друзей.

Почему ждем: выход масштабной RPG — это всегда праздник. Примерить роль одного из учеников школы магии очень привлекательно даже для тех, кто прохладно относится к миру Джоан Роулинг. Пользователей ждут полеты на метле, зельеварение, укрощение волшебных существ и много других любопытных механик.

Atomic Нeart

Дата выхода: 21 февраля
Жанр: шутер от первого лица
На чем запускать: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Ближайший кибербой
игра
Фото: VK Play

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В СССР в 30-х годах изобретают уникальный электронакопитель и открывают вещество «полимер». Благодаря этому наступает эра процветания, открытий и прогресса, начинается бум робототехники. В 1955 году на фабрике «Предприятие 3826» происходит сбой операционной системы «Мысль» и роботы восстают против своих создателей. Майор Сергей Нечаев должен расследовать причины сбоя, не допустить распространение аномалии за пределы заводского комплекса и предотвратить катастрофу.

Почему ждем: первая за долгое время ААА-игра от российских разработчиков, да и еще с таким стильным сеттингом. Из-за ретрофутуризма Atomic Нeart уже не раз сравнивали с BioShock, хотя боевая система в ней будет рассчитана не только на стрельбу и науку-магию. Atomic Heart подкупает невероятным дизайном и любопытным переосмыслением советского прошлого. Остается надеется, что техническая и сюжетная часть не подкачают.

Смотрите трейлер на YouTube.

The legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Дата выхода: 12 мая
Жанр: action adventure
На чем запускать: Nintendo Switch

Ближайший кибербой
Nintendo
Фото: Nintendo


Игры серии Legend of Zelda поклонники всегда ждут с большим нетерпением. Пожалуй, в случае с Tears of the Kingdom ажиотаж достиг небывалых высот — ее не раз называли главной игрой грядущего года. Главный герой Линк отправится в путешествие по небесам Хайрула и, возможно, посетит легендарное для вселенной игр место — парящую страну Скайлофт.

Почему ждем: еще не успела забыться блистательная Breath of the Wild, но уже хочется новых приключений в открытом мире. Пользователи ожидают, что все удачные находки предыдущей части сохранятся. У Tears of the Kingdom есть все шансы стать последним громким хитом Nintendo Switch, ведь не за горами новое поколение консоли.

Diablo IV

Когда выходит: 6 июня
Жанр: action RPG
На чем запускать: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series

Ближайший кибербой
Blizzard Entertainment
Фото: Blizzard Entertainment

Blizzard позаботились о том, чем развлекать фанатов как минимум следующие лет пять, и всего через полгода планируют выпустить новую Diablo. Действие игры разворачивается спустя полвека после событий третьей части, а сюжет будет сфокусирован на легендарной Лилит.

Почему ждем: «Диабла» наконец-то получит открытый мир (хоть и с допущениями), игра станет более мрачной и реалистичной (в духе Dark Souls) и обзаведется регулярными обновлениями контента.

Смотрите трейлер на YouTube.

S.T.A.L.K.E.R. 2

Дата выхода: 2023 год
Жанр: шутер от первого лица
На чем запускать: ПК и Xbox Series

Ближайший кибербой
Фото: GSC Game World
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Если вы до сих пор с ностальгией вспоминаете пустынные улицы Припяти и то, как огибали очередную аномалию по болоту, набитому кабанами и пси-собаками, вам не нужно объяснять, что такое «Сталкер». Но на всякий случай — это фантастический постапокалептический шутер о зоне, вдохновленный рассказом Стругацких «Пикник на обочине». Зона кишит мутантами и смертельными аномалиями, криминальными бандами и военными группировками, но также богата артефактами и прочим хабаром. За ними и охотятся сталкеры.

Почему ждем: фанаты «Сталкера» в предвкушении новой части почти 13 лет. Пользователям обещают игру с очень неплохой графикой. К тому же любопытно увидеть результат долгостроя и снова побродить по зоне.

Смотрите трейлер на YouTube.

Starfield

Дата выхода: первое полугодие 2023-го
Жанр: RPG
На чем запускать: ПК и Xbox Series

Ближайший кибербой
игра
Фото: Bethesda Softworks

Главный герой (то есть пользователь) — участник группы «Созвездие», которая исследует космос в поисках истоков человечества. Игрокам предстоит путешествовать по планетам, участвовать в межзвездных конфликтах и впутываться в квесты разного масштаба.

Почему ждем: разработчики клянутся, что новая игра сохранит в себе всё, за что фанаты любят их RPG, а управляющий директор студии Эшли Чен называет Starfield «симулятором Хана Соло» — знаменитого контрабандиста и авантюриста из «Звездных войн». Конечно, любые восторги могут оказаться преждевременными — дату выхода уже один раз переносили, да и печальный опыт No Man's Sky и Cyberpunk 2077 доказывает, что Sci-Fi тематика не так проста и не спасает забагованную и недоделанную игру.

Hades 2

Дата выхода: 2023 год
Жанр: roguelike
На чем запускать: ПК, PS5, Xbox Series

Ближайший кибербой
Supergiant Games
Фото: Supergiant Games

Hades 2, как и первая часть, вдохновлена греческой мифологией. Главной героиней станет принцесса Подземного мира Мелиноя, сестра Загрея и могущественная колдунья. Антагонистом выступит титан Кронос, вырвавшийся из своей темницы.

Почему ждем: первая часть Hades получила премию BAFTA Game Awards за сценарий, во второй части хочется видеть такие же вершины сюжетного мастерства. Кроме того, в «рогалике» появятся новые персонажи: Геката, Аполлон, Немезида и предвестник смерти Морос.

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