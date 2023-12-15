 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
/

Два пути: какой окажется хоррор-игра Paranoid

Сеттинг проекта сосредоточен на 80-х годах прошлого столетия
Фото: Madmind Studio
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польский разработчик Madmind Studio 15 декабря выпускает сюжетный хоррор Paranoid («Параноид») в Steam. Впервые проект анонсировали в конце 2018 года, на его разработку у студии ушло больше двух лет. Тайтл расскажет историю мужчины средних лет, Патрика Калмана, потерявшего семью при загадочных обстоятельствах. Утрата близких привела к тяжелым последствиям. Игрокам предстоит сделать выбор и пойти по пути преодоления или смирения. Системные требования, особенности игрового процесса и сюжет хоррора-выживания — в материале «Известий».

От создателей Agony

За последний год польский геймдев представил немало стоящих проектов, вероятно, «Параноид» не станет исключением. Еще до релиза проект получил высокий рейтинг ожидания.

Инди-компания Madmind Studio была создана в 2016 году Томашем Дуткевичем. В польском Forbes она занимает 50-ю строчку рейтинга среди разработчиков с капитализацией более 50 млн злотых. Некоторые сотрудники ранее работали над AAA-играми (Tom Clancy's The Division, The Witcher 3).

Фото: Madmind Studio

Студия развивается преимущественно жанром survival horror. К особенностям ее работы стоит отнести создание игр, фокусирующихся на жестокости, насилии и откровенном изображении человеческого тела. Поэтому все проекты студии выпускаются со строгими возрастными ограничениями, как и большинство серьезных хорроров. Почти шесть лет назад студия выпустила игру Agony, которая получила внушительное количество положительных оценок, отрицательные рецензии также не были редкостью. Сюжет был сконцентрирован на потерянной душе, оказавшейся в аду. В тайтле собрано множество отсылок к библейским мотивам и древним мифам.

Изоляция в 1980-х

Действие Paranoid происходит в 80-х годах прошлого века — это отражено как в возможностях игры, так и в проработанных аутентичных локациях, которые наполнены пугающими и враждебными существами.

Сюжет игры разворачивается вокруг 31-летнего мужчины Патрика Калмана. Он потерял всю свою семью, его родители погибли при жестоких обстоятельствах, а родная сестра пропала без вести, есть вероятность, что она всё еще жива. Патрик ведет затворнический образ жизни и не покидает квартиру. В один день главный герой получил весьма интересный телефонный звонок — голос на другом конце провода напоминал его сестру. Ему сообщили, что последняя родственная душа жива и скоро вновь вернется к Патрику. Звонок переворачивает жизнь героя с ног на голову и вынуждает прекратить изоляцию. Название тайтла намекает игроку о заболевании, которым страдает герой, — параноидальной шизофрении.

Фото: Madmind Studio

Особенности игры

На плечи геймеров ложится непростая задача, в процессе прохождения «Параноида» им предстоит сделать серьезный выбор, который определит дальнейший сюжет и судьбу героя. Как говорилось выше, Патрик болен и по своему же желанию изолирован от общества. Игрок должен решить, остаться ли дальше в квартире с внутренними демонами либо отправиться в город с альтернативным вариантом развития событий.

Требуется помощь: каким окажется сиквел Five Nights at Freddy's
Новая часть представляет собой серию мини-игр

Создатели обещают динамичные и интенсивные драки с противниками, ближний бой и огнестрельное оружие: врага можно будет поразить с ближнего и дальнего расстояния. Немаловажно, что герой страдает психическим расстройством, поэтому разработчики хотели воссоздать балансировку между паранойей персонажа и реальностью. «На протяжении всей игры вы будете слышать голоса, звучащие в вашей голове. Мы использовали бинауральную звуковую систему, которая записывалась с помощью двух микрофонов, и это позволило нам создать великолепное ощущение погружения», — рассказал изданию Prankster101 гейм-дизайнер Madmind Studio Конрад Пеньковский. Основным концептом игры он назвал состояние главного героя, выраженного в параноидальных шизофренических состояниях.

Фото: Madmind Studio

Судя по трейлерам с демонстрацией геймплея, Madmind Studio тщательно поработала над реалистичностью графики, однако не стоит ориентироваться лишь на трейлеры. Часто графика в демонстрационных роликах сильно отличается от конечной версии игры, так как сделать качественную и проработанную картинку гораздо легче в пяти минутах демонстрации, чем во всем проекте. Разбавят игровой процесс головоломки разной сложности, интегрированные в проект.

Робин снова Гуд: английский герой-разбойник отправился в мир стимпанка
В Gangs of Sherwood игроки бросят вызов шерифу Ноттингема

Пеньковский также рассказал, что Silent Hill и Hellblade определенно послужили источником вдохновения для создания «Параноида»: «Нам это очень нравится, но мы пытаемся сделать что-то свое. Мы стараемся привнести что-то новое в индустрию и в игру. Мы вообще любим ужасы, поэтому очень вдохновлены нашей работой».

Фото: Madmind Studio

Системные требования

Madmind Studio не прекращали свою деятельность на территории России, поэтому проект доступен в Steam с 15 декабря. Помимо ПК хоррор-выживание выйдет на Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5. Консольная версия игры появится только в 2024 году, дата будет объявлена позже. Для установки «Параноида» на ПК потребуется не менее 20 Гб свободного места на диске, а также:

— ОС: Windows 10/11;

— процессор: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 — 4 Core, 3.2 GHz;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: Radeon R9 280 или Nvidia GeForce GTX 660;

— DirectX: версии 11;

— звуковая карта: DirectX compatible.

Вспышка из прошлого: серия Flashback получила сиквел спустя 30 лет
Оригинальная игра вышла в 1992 году и попала в Книгу рекордов Гиннесса

Озвучка тайтла представлена только на английском языке, а вот язык субтитров и интерфейса можно сделать русским. Премьера Paranoid будет сопровождаться ежегодной выставкой Madnight, на которой также студия анонсирует новые проекты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир