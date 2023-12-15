Два пути: какой окажется хоррор-игра Paranoid

Польский разработчик Madmind Studio 15 декабря выпускает сюжетный хоррор Paranoid («Параноид») в Steam. Впервые проект анонсировали в конце 2018 года, на его разработку у студии ушло больше двух лет. Тайтл расскажет историю мужчины средних лет, Патрика Калмана, потерявшего семью при загадочных обстоятельствах. Утрата близких привела к тяжелым последствиям. Игрокам предстоит сделать выбор и пойти по пути преодоления или смирения. Системные требования, особенности игрового процесса и сюжет хоррора-выживания — в материале «Известий».

От создателей Agony

За последний год польский геймдев представил немало стоящих проектов, вероятно, «Параноид» не станет исключением. Еще до релиза проект получил высокий рейтинг ожидания.

Инди-компания Madmind Studio была создана в 2016 году Томашем Дуткевичем. В польском Forbes она занимает 50-ю строчку рейтинга среди разработчиков с капитализацией более 50 млн злотых. Некоторые сотрудники ранее работали над AAA-играми (Tom Clancy's The Division, The Witcher 3).

Фото: Madmind Studio

Студия развивается преимущественно жанром survival horror. К особенностям ее работы стоит отнести создание игр, фокусирующихся на жестокости, насилии и откровенном изображении человеческого тела. Поэтому все проекты студии выпускаются со строгими возрастными ограничениями, как и большинство серьезных хорроров. Почти шесть лет назад студия выпустила игру Agony, которая получила внушительное количество положительных оценок, отрицательные рецензии также не были редкостью. Сюжет был сконцентрирован на потерянной душе, оказавшейся в аду. В тайтле собрано множество отсылок к библейским мотивам и древним мифам.

Изоляция в 1980-х

Действие Paranoid происходит в 80-х годах прошлого века — это отражено как в возможностях игры, так и в проработанных аутентичных локациях, которые наполнены пугающими и враждебными существами.

Сюжет игры разворачивается вокруг 31-летнего мужчины Патрика Калмана. Он потерял всю свою семью, его родители погибли при жестоких обстоятельствах, а родная сестра пропала без вести, есть вероятность, что она всё еще жива. Патрик ведет затворнический образ жизни и не покидает квартиру. В один день главный герой получил весьма интересный телефонный звонок — голос на другом конце провода напоминал его сестру. Ему сообщили, что последняя родственная душа жива и скоро вновь вернется к Патрику. Звонок переворачивает жизнь героя с ног на голову и вынуждает прекратить изоляцию. Название тайтла намекает игроку о заболевании, которым страдает герой, — параноидальной шизофрении.

Фото: Madmind Studio

Особенности игры

На плечи геймеров ложится непростая задача, в процессе прохождения «Параноида» им предстоит сделать серьезный выбор, который определит дальнейший сюжет и судьбу героя. Как говорилось выше, Патрик болен и по своему же желанию изолирован от общества. Игрок должен решить, остаться ли дальше в квартире с внутренними демонами либо отправиться в город с альтернативным вариантом развития событий.

Создатели обещают динамичные и интенсивные драки с противниками, ближний бой и огнестрельное оружие: врага можно будет поразить с ближнего и дальнего расстояния. Немаловажно, что герой страдает психическим расстройством, поэтому разработчики хотели воссоздать балансировку между паранойей персонажа и реальностью. «На протяжении всей игры вы будете слышать голоса, звучащие в вашей голове. Мы использовали бинауральную звуковую систему, которая записывалась с помощью двух микрофонов, и это позволило нам создать великолепное ощущение погружения», — рассказал изданию Prankster101 гейм-дизайнер Madmind Studio Конрад Пеньковский. Основным концептом игры он назвал состояние главного героя, выраженного в параноидальных шизофренических состояниях.

Фото: Madmind Studio

Судя по трейлерам с демонстрацией геймплея, Madmind Studio тщательно поработала над реалистичностью графики, однако не стоит ориентироваться лишь на трейлеры. Часто графика в демонстрационных роликах сильно отличается от конечной версии игры, так как сделать качественную и проработанную картинку гораздо легче в пяти минутах демонстрации, чем во всем проекте. Разбавят игровой процесс головоломки разной сложности, интегрированные в проект.

Пеньковский также рассказал, что Silent Hill и Hellblade определенно послужили источником вдохновения для создания «Параноида» : «Нам это очень нравится, но мы пытаемся сделать что-то свое. Мы стараемся привнести что-то новое в индустрию и в игру. Мы вообще любим ужасы, поэтому очень вдохновлены нашей работой».

Фото: Madmind Studio

Системные требования

Madmind Studio не прекращали свою деятельность на территории России, поэтому проект доступен в Steam с 15 декабря. Помимо ПК хоррор-выживание выйдет на Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 5. Консольная версия игры появится только в 2024 году, дата будет объявлена позже. Для установки «Параноида» на ПК потребуется не менее 20 Гб свободного места на диске, а также:

— ОС: Windows 10/11;

— процессор: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 — 4 Core, 3.2 GHz;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: Radeon R9 280 или Nvidia GeForce GTX 660;

— DirectX: версии 11;

— звуковая карта: DirectX compatible.

Озвучка тайтла представлена только на английском языке, а вот язык субтитров и интерфейса можно сделать русским. Премьера Paranoid будет сопровождаться ежегодной выставкой Madnight, на которой также студия анонсирует новые проекты.