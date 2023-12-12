Возвращение в Вайс Сити: что известно о Grand Theft Auto VI

На прошлой неделе состоялась премьера трейлера шестой части хита студии Rockstar — Grand Theft Auto. Это событие всколыхнуло интернет: ролик на официальном канале разработчика набрал более 140 млн просмотров (по данным на понедельник, 11 декабря) , а жаркие дебаты по поводу увиденного среди геймеров не утихают. Несмотря на нескорый релиз, некоторые уже делают выводы о долгожданной игре. В материале «Известий» — всё, что известно о Grand Theft Auto VI на настоящий момент.

Феномен популярности GTA

Есть кинофильмы, зарабатывающие миллионы долларов, и серия Grand Theft Auto — это высокобюджетный киноблокбастер от мира видеоигр. За почти 11 лет с момента выхода предыдущей части — GTA 5 — было продано более 190 млн копий игры.

Серия не сразу установила рекорды по продажам, но всегда была инновационной для индустрии. Первую игру GTA, вышедшую в 1994 году, критики приняли довольно прохладно, а вот игроки оценили двумерный «симулятор бандита» — гонки, экшен, квесты, нелинейность кампании и, главное, небывалую свободу действий. Зарабатывать деньги на свои криминальные цели можно было практически любым способом.

Фото: Rockstar

GTA 2 не заставила долго ждать, плюс в ней основательно прибавилось контента . Вместо трех городов в проекте фигурировал один огромный мегаполис, разделенный на районы. Игрокам было доступно 40 автомобилей, набор которых отличался от района к району. Однако разработчики несильно улучшили сюжетную составляющую по сравнению с предыдущей игрой, так что в этот раз недовольными остались и игроки, и критики.

Третья часть серии стала первой трехмерной GTA и первым большим успехом студии Rockstar. На консоли PlayStation 2 игра вышла в 2001 году, а через год состоялся релиз на PC. 3D-мир, проработанный сюжет, интересные персонажи, огромный выбор транспорта и оружия и еще более широкая свобода действий обеспечили игре бешеный успех. На него повлияла и расцветающая культура моддинга на PC, ведь GTA 3 давала игрокам возможность кастомизировать и модифицировать различные параметры.

Студия Rockstar Games оперативно среагировала на популярность игры и уже через год выпустила еще одно легендарное продолжение — GTA: Vice City, которое усиливало все преимущества предыдущих частей. Действие перенеслось в солнечную Калифорнию, и город Вайс Сити стал одной из визитных карточек серии. Следующая часть — GTA: San Andreas — уделила внимание еще одной знаковой локации. Мегаполис Сан-Андреас был в пять раз больше, чем Вайс Сити, и имел множество уникальных районов и ландшафтов . Игре снова удалось поразить геймеров огромным количеством нововведений — от возможности ездить на велосипеде до прокачки главного персонажа. Например, его можно было сделать более привлекательным.

Фото: Rockstar



Помимо основных игр серии регулярно выходили специальные дополненные издания GTA для портативных консолей. Каждый новый релиз производил фурор и медийный шум сильнее предыдущего. Поэтому неудивительно, что выход Grand Theft Auto VI так обсуждают уже сейчас и практически покадрово разбирают трейлер.

Герои

В GTA VI будет доступна игра за двух персонажей — мужчину и женщину. Про мужчину практически ничего не известно, но инсайдеры и слухи сообщают, что его зовут Джейсон. Про героиню данных больше: девушку зовут Лусия, и у нее есть проблемы с законом, они с Джейсоном налетчики-напарники, повязанные общим криминальным делом.

Место действия

Игроков снова ждет встреча с городом из четвертой части серии — знаменитым Вайс Сити. При создании мегаполиса разработчики вдохновлялись Майами . От GTA 4 «новый» Вайс Сити будет отличать эпоха — теперь события развернутся не в 80-е годы XX века, а в современности.

Фото: Rockstar

Город обещают сделать не просто большим, а огромным: помимо непосредственно центральных районов и трущоб будет доступен обширный пригород. В трейлере уже показали знакомый фанатам остров Старфиш и отель Оушен-Вью, так что в игре наверняка будут и другие хорошо известные игрокам локации.

Игровой опыт

В трейлере жизнь в Вайс Сити кипит: улицы переполнены людьми и транспортом, на пляжах негде протолкнуться. Летают стаи птиц, на воде сидят фламинго, в магазин врывается аллигатор! Причем всё это с высоким качеством графики и анимации. Похоже, что создатели намекают, что в игре будет такая же плотность реалистичных объектов и персонажей в кадре и возможность взаимодействовать с фауной. Транспортный парк GTA VI традиционно широк: десятки моделей автомобилей и мотоциклов, гидроциклы, яхты, катера, вертолеты. Так как действие игры разворачивается в современности, игроки, скорее всего, смогут в реальном времени получать информацию из соцсетей и там же узнавать новости, в том числе и о своих криминальных похождениях.

Будет ли новый скандал

Выход ни одной из частей GTA не обходился без скандалов. С самых первых игр консервативные политики и активисты обвиняют сериал в жестокости и неполиткорректности. GTA III «прославилась» тем, что японский школьник совершил убийство родителей и свалил вину на игру. Из-за GTA: Vice City вспыхнул скандал на почве национализма, а GTA: San Andreas запретили продавать в Австралии и ряде других стран из-за откровенных сцен, к которым игроки могли получить доступ с помощью специальной модификаций. Кроме этого, студию Rockstar Games часто критиковали за трешевые и криминальные сюжеты, симулятор бандитской жизни, хотя разработчики много раз признавались, что хотят лишь высмеивать пороки общества, а не пропагандировать их.

Фото: Rockstar

Ждут ли новые скандалы GTA VI? Вопрос неоднозначный. За десятилетие с момента выхода последней части GTA мир изменился. У игры, реалистично изображающей общество, в современном мире есть все шансы вызвать недовольство самых разных социальных групп. Некоторые игроки и журналисты даже боятся, что разработчики попытаются максимально избежать скандалов, чтобы не навредить бизнесу и своей репутации, и это сделает GTA VI «стерильной» и лишит фирменного хулиганского обаяния.

Дата выхода и платформы