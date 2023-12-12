Возвращение в Вайс Сити: что известно о Grand Theft Auto VI
На прошлой неделе состоялась премьера трейлера шестой части хита студии Rockstar — Grand Theft Auto. Это событие всколыхнуло интернет: ролик на официальном канале разработчика набрал более 140 млн просмотров (по данным на понедельник, 11 декабря), а жаркие дебаты по поводу увиденного среди геймеров не утихают. Несмотря на нескорый релиз, некоторые уже делают выводы о долгожданной игре. В материале «Известий» — всё, что известно о Grand Theft Auto VI на настоящий момент.
Феномен популярности GTA
Есть кинофильмы, зарабатывающие миллионы долларов, и серия Grand Theft Auto — это высокобюджетный киноблокбастер от мира видеоигр. За почти 11 лет с момента выхода предыдущей части — GTA 5 — было продано более 190 млн копий игры.
Серия не сразу установила рекорды по продажам, но всегда была инновационной для индустрии. Первую игру GTA, вышедшую в 1994 году, критики приняли довольно прохладно, а вот игроки оценили двумерный «симулятор бандита» — гонки, экшен, квесты, нелинейность кампании и, главное, небывалую свободу действий. Зарабатывать деньги на свои криминальные цели можно было практически любым способом.
GTA 2 не заставила долго ждать, плюс в ней основательно прибавилось контента. Вместо трех городов в проекте фигурировал один огромный мегаполис, разделенный на районы. Игрокам было доступно 40 автомобилей, набор которых отличался от района к району. Однако разработчики несильно улучшили сюжетную составляющую по сравнению с предыдущей игрой, так что в этот раз недовольными остались и игроки, и критики.
Третья часть серии стала первой трехмерной GTA и первым большим успехом студии Rockstar. На консоли PlayStation 2 игра вышла в 2001 году, а через год состоялся релиз на PC. 3D-мир, проработанный сюжет, интересные персонажи, огромный выбор транспорта и оружия и еще более широкая свобода действий обеспечили игре бешеный успех. На него повлияла и расцветающая культура моддинга на PC, ведь GTA 3 давала игрокам возможность кастомизировать и модифицировать различные параметры.
Студия Rockstar Games оперативно среагировала на популярность игры и уже через год выпустила еще одно легендарное продолжение — GTA: Vice City, которое усиливало все преимущества предыдущих частей. Действие перенеслось в солнечную Калифорнию, и город Вайс Сити стал одной из визитных карточек серии. Следующая часть — GTA: San Andreas — уделила внимание еще одной знаковой локации. Мегаполис Сан-Андреас был в пять раз больше, чем Вайс Сити, и имел множество уникальных районов и ландшафтов. Игре снова удалось поразить геймеров огромным количеством нововведений — от возможности ездить на велосипеде до прокачки главного персонажа. Например, его можно было сделать более привлекательным.
Помимо основных игр серии регулярно выходили специальные дополненные издания GTA для портативных консолей. Каждый новый релиз производил фурор и медийный шум сильнее предыдущего. Поэтому неудивительно, что выход Grand Theft Auto VI так обсуждают уже сейчас и практически покадрово разбирают трейлер.
Герои
В GTA VI будет доступна игра за двух персонажей — мужчину и женщину. Про мужчину практически ничего не известно, но инсайдеры и слухи сообщают, что его зовут Джейсон. Про героиню данных больше: девушку зовут Лусия, и у нее есть проблемы с законом, они с Джейсоном налетчики-напарники, повязанные общим криминальным делом.
Место действия
Игроков снова ждет встреча с городом из четвертой части серии — знаменитым Вайс Сити. При создании мегаполиса разработчики вдохновлялись Майами. От GTA 4 «новый» Вайс Сити будет отличать эпоха — теперь события развернутся не в 80-е годы XX века, а в современности.
Город обещают сделать не просто большим, а огромным: помимо непосредственно центральных районов и трущоб будет доступен обширный пригород. В трейлере уже показали знакомый фанатам остров Старфиш и отель Оушен-Вью, так что в игре наверняка будут и другие хорошо известные игрокам локации.
Игровой опыт
В трейлере жизнь в Вайс Сити кипит: улицы переполнены людьми и транспортом, на пляжах негде протолкнуться. Летают стаи птиц, на воде сидят фламинго, в магазин врывается аллигатор! Причем всё это с высоким качеством графики и анимации. Похоже, что создатели намекают, что в игре будет такая же плотность реалистичных объектов и персонажей в кадре и возможность взаимодействовать с фауной. Транспортный парк GTA VI традиционно широк: десятки моделей автомобилей и мотоциклов, гидроциклы, яхты, катера, вертолеты. Так как действие игры разворачивается в современности, игроки, скорее всего, смогут в реальном времени получать информацию из соцсетей и там же узнавать новости, в том числе и о своих криминальных похождениях.
Будет ли новый скандал
Выход ни одной из частей GTA не обходился без скандалов. С самых первых игр консервативные политики и активисты обвиняют сериал в жестокости и неполиткорректности. GTA III «прославилась» тем, что японский школьник совершил убийство родителей и свалил вину на игру. Из-за GTA: Vice City вспыхнул скандал на почве национализма, а GTA: San Andreas запретили продавать в Австралии и ряде других стран из-за откровенных сцен, к которым игроки могли получить доступ с помощью специальной модификаций. Кроме этого, студию Rockstar Games часто критиковали за трешевые и криминальные сюжеты, симулятор бандитской жизни, хотя разработчики много раз признавались, что хотят лишь высмеивать пороки общества, а не пропагандировать их.
Ждут ли новые скандалы GTA VI? Вопрос неоднозначный. За десятилетие с момента выхода последней части GTA мир изменился. У игры, реалистично изображающей общество, в современном мире есть все шансы вызвать недовольство самых разных социальных групп. Некоторые игроки и журналисты даже боятся, что разработчики попытаются максимально избежать скандалов, чтобы не навредить бизнесу и своей репутации, и это сделает GTA VI «стерильной» и лишит фирменного хулиганского обаяния.
Дата выхода и платформы
GTA VI выйдет во II квартале 2025 года на консолях PS5 и Xbox Series X/S. О релизе на ПК информации пока нет, но по практике студии Rockstar ПК-версии выпускают через год после основного релиза. Так что поиграть на ПК в новую GTA не получится раньше 2026 года.