The Game Award — 2023: кто получит престижную игровую премию

Всего через пару недель, 8 декабря, состоится одна из самых долгожданных церемоний награждения для всех, кто делает игры и играет в них — The Game Award. Претенденты уже названы, поэтому самое время посмотреть подробнее, кто может получить титул игры года, и добавить всех номинантов в свой «гейм-лист». Подробности — в обзоре «Известий».

The Game Award — история премии

The Game Award существует уже девять лет. Премия была основана в 2014 году медиапредпринимателем Джеффом Кили, который также выступает ведущим награждения и его продюсером. Главная награда ежегодно присуждается видеоигре, ставшей лучшей в области творческих и технических достижений.

Для первого этапа более 100 видеоигровых изданий и интернет-медиа коллективно выбирают шесть игр из всех, что были выпущены до ноября текущего года. Игры, изданные после начала голосования, имеют право быть номинированы в следующем году. Каждое издание заполняет опросник, указывая пять лучших игр. Те, что встречаются наиболее часто, выбираются в качестве номинантов. После этого победитель определяется из числа номинантов путем комбинированного голосования: основную роль играет жюри, поддерживающую — мнение публики.

С момента своего создания награда была вручена девяти видеоиграм. Издатели Electronic Arts и Sony Interactive Entertainment дважды получали премию, причем компания Sony Interactive Entertainment была номинирована рекордные 11 раз. В категории разработчиков FromSoftware — единственная студия, получившая за годы существования более одной премии. Победителем прошлого года стала игра Elden Ring, разработанная FromSoftware и изданная Bandai Namco Entertainment.

Кто состязается за премию «Игра года» в 2023-м

Alan Wake II

Издатель: Remedy Entertainment

Разработчик: Epic Games Publishing

Писатель Алан Вейк пытается выбраться из Темной обители, в которой оказался заточен, спасая супругу. Чтобы сбежать, он меняет реальность с помощью новой истории. Игроки очень тепло приняли возвращение в «Брайт Фоллс» через долгих 13 лет разработки второй части.

Alan Wake II называют как минимум лучшей игрой года в жанре ужасов. Таинственный и запутанный сюжет, несмотря на множество отсылок к первой игре про Алана Вейка, оказался настолько интересным, что смог привлечь новых игроков и мотивировать их пройти предыдущую часть. Отличный геймплей, органично сочетающий механику расследований и боевые взаимодействия, звуковой дизайн и мистическая мрачная атмосфера по праву обеспечили игре Remedy Entertainment место в топе премии.

Baldur's Gate 3

Издатель и разработчик: Larian Studios

Абсолютный RPG хит этого года от студии Larian, которому многие пророчат победу на The Game Award. Baldur's Gate 3 взяла лучшее от игры студии Divinity: Original Sin II, добавила современных нарративных трендов и невероятно задрала планку для всех последующих фэнтези-игр в жанре RPG. Иммерсивность в Baldur's Gate 3 высока — игра не просто предоставляет игрокам огромное количество выборов, но и поощряет к нестандартным решениям. Перепроходить игру можно множество раз ради процесса, а не просто для того, чтобы открыть новую концовку. Также Baldur’s Gate 3 позволяет досконально изучить город Врата Балдура, хорошо знакомый старым поклонникам серии.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Издатель и разработчик: Nintendo

Еще одна «вторая часть», которую долго ждали и совершенно не зря. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom целиком и полностью оправдала все надежды игроков и превзошла их. Формула «старая и популярная серия, огромный открытый мир и новая механика» сработала на ура. Tears of the Kingdom удачно использует как сюжетные, так и технические наработки первой части, при этом не делая игру вторичной. В игре хватает и новых идей, которые обогащают геймплей. Одна из основных — функция строительства транспортных средств, оружия и ловушек, добавляющая элемент «песочницы». Еще одно неоспоримое достоинство — великое множество побочных квестов и маленьких приключений , многие из которых игроку необходимо найти самостоятельно, основываясь на намеках и слухах.

Super Mario Bros. Wonder

Издатель и разработчик: Nintendo

Как и Alan Wake 2, эта игра Nintendo запрыгнула в последний вагон поезда премии практически перед стартом отборочного голосования. Японская легендарная студия удвоила свои шансы на победу в этом году: платформер Super Mario Bros. Wonder получился выдающимся. Как и всегда, обаятельный водопроводчик спасает королевство от дракона Боузера, теперь с помощью волшебных семян. Несмотря на простоту сюжета, новая часть смогла удивить и заинтересовать. Поклонники соскучились по «классике» — это первая за годы 2D-игра серии. Уровни платформера в изобилии предлагают креативные и забавные решения, а нововведения вроде «очков действий» освежают геймплей.

Marvel's Spider-Man 2

Издатель: Insomniac Games

Разработчик: Sony Interactive Entertainment

В том, что вторая часть «Спайдермена» от Sony будет претендовать на «игру года», практически никто не сомневался. Так и вышло — супергеройскую игру уже окрестили самым зрелищным игровым блокбастером 2023 года . Играть теперь можно сразу за двух Пауков — Питера Паркера и Майлза Моралеса, и каждый обеспечивает свой уникальный игровой опыт. Драки с врагами стали сложнее, режим скрытности интереснее и осмысленнее, а Нью-Йорк еще больше, зрелищнее и красивее. Виртуальный город отличается невероятной проработкой: улицы кишат пешеходами, а пролетая между окон высоток, можно увидеть, как горожане ужинают, занимаются йогой или смотрят телевизор.

Resident Evil 4

Издатель и разработчик: Capcom