Установить всё: самые ожидаемые игры первой половины 2024 года

2023 год был очень удачным для геймеров. И это не преувеличение: за прошедшие месяцы вышло множество безусловных хитов, среди них The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros. Wonder, Alan Wake 2. Что же готовят в плане игровых ожиданий первые месяцы 2024 года? В материале «Известий» — сводный список по пользовательским рейтингам интернета.

Prince of Persia: The Lost Crown

Фото: Ubisoft

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК, Switch

Когда выйдет: 18 января

Фанаты Prince of Persia слишком долго ждали новой части любимой серии. Правда, большинство надеялось на ремейк знаменитой Sands of Time. Однако Ubisoft порадует всех совершенно новым приключением во вселенной «Принца Персии». Новый герой по имени Саргон, молодой член клана воинов «Бессмертные», отправится в проклятый город Каф, чтобы спасти похищенного принца Гассана.

Like A Dragon: Infinite Wealth

Фото: SEGA

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Когда выйдет: 26 января

Впервые в истории серии Yakuza игра переместится из Японии в Америку, на Гавайи. Вместе с двумя легендарными героями, молодым Ичибаном Касуги и старожилом серии Кирю Казуму, игроки проложат кулаками и боевыми приемами путь через Гонолулу в поисках давно утраченной матери Ичибана.

Tekken 8

Фото: Bandai Namco Entertainment

Платформа: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Когда выйдет: 26 января

Серия, по праву названная одним из «королевских файтингов», возвращается. Новая часть Tekken будет визуально соответствовать современным стандартам графики, разработчики уделили особенное внимание качеству окружения, проработке погодных условий и мелких деталей. Сюжет сосредоточится вокруг противостояния отца и сына — Казуя и Дзина.

Persona 3 Reload

Фото: SEGA

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Когда выйдет: 2 февраля

Серии JRPG Persona — 20 лет. За эти годы она снискала огромную популярность у себя на родине в Японии и на Западе. Пожалуй, третья часть принесла разработчикам самую большую славу, потому что в Persona 3 им пришла идея соединить ролевые механики и симулятор свиданий. Получилось очень органично. В грядущем году появится ремейк Persona 3 Reload, в котором обновится визуал, появятся новый актерский состав и новые оригинальные песни к и без того потрясающему саундтреку.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Фото: Warner Bros. Games

Платформа: PS5, Xbox Series X/S, ПК

Когда выйдет: 2 февраля

За разработку Suicide Squad: Kill the Justice League отвечает Rocksteady, студия, подарившая миру серию Batman Arkham. Поэтому интерес и кредит доверия к игре очень велики, хоть ее и отложили почти на год. Сюжет интригует: преступница Харли Квинн и Отряд самоубийц, заручившись помощью Бэтмена, дадут отпор антиподу супергеройской Лиги справедливости.

Destiny 2: The Final Shape

Фото: Bungie

Платформы: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Когда выйдет: 27 февраля

The Final Shape — завершающее дополнение к арке Destiny 2 «Тьма и свет». В нем отпор предстоит давать коварному врагу Свидетелю, который хочет уничтожить галактику с помощью Света Странника . В дополнении, помимо захватывающего сюжета, будут новое многообещающее оружие и способности.

Star Wars: Dark Forces Remaster

Фото: Nightdive Studios

Платформа: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК

Когда выйдет: 28 февраля

Шутер Doom вышел в декабре 1993 года и сразу задал тон индустрии — практически любую 3D-игру этого жанра для ПК после него начали называть клоном Doom. Такой титул не совсем справедлив для Star Wars: Dark Forces — игра получила свое место в истории не только благодаря причастности к франшизе «Звездных войн», но и оригинальным механикам и находкам, местами улучшавшим то, что предлагал Doom. Долгие годы фанаты игры пытались с попеременным успехом сделать так, чтобы в Dark Forces можно было комфортно играть на современных компьютерах . В будущем году студия Night Dive Studio, специализирующаяся на ремастерах ретроигр, официально выпустит этот классический шутер на все основные игровые платформы.

Final Fantasy VII Rebirth

Фото: Square Enix

Платформа: PS5

Когда выйдет: 29 февраля

Final Fantasy VII Rebirth, вторая часть ремейка от Square Enix, продолжает переосмыслять культовую JRPG 1997 года как геймплейно, так и сюжетно. В этот раз поклонников ждет встреча с Винсентом Валентайном, робокотом Кат Ши и инженером Сидом, которые присоединятся к Клауду и его команде, чтобы помешать Сефироту уничтожить мир.

Princess Peach Showtime!

Фото: Nintendo

Платформа: Switch

Когда выйдет: 22 марта

Посторонись, Марио! Наконец-то Принцесса Пич получит главную роль, чего в играх Nintendo не было уже давно . Красотка в розовом платье сразится за свободу Грибного Королевства в Блистающем Театре, используя магию перевоплощений.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Фото: GSC Game World, Koch Media

Платформа: Xbox Series X/S, ПК

Когда выйдет: Q1 2024

«S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» пережила мучительный процесс разработки, но в 2007 году путешествие через мрачные и пугающие постъядерные пейзажи Зоны все-таки увидело свет. Потом были два сиквела, похвалы критиков, фанатские моды и компиляции. Heart of Chornobyl повторила судьбу первой части и тоже надолго застряла в производственном аду. Сейчас игра наконец-то приближается к релизу, и геймеры готовятся снова посетить Зону, похорошевшую за 15 лет.

Hades 2

Фото: Supergiant Games

Платформа: ПК

Когда выйдет: Q2 2024