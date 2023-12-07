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«Границы Пандоры»: какой окажется игра по мотивам «Аватара»

Проект расскажет историю Нави, не показанную в серии фильмов
Фото: Ubisoft
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Французская студия Ubisoft 7 декабря выпускает игру Avatar: Frontiers of Pandora («Аватар: Границы Пандоры»). Действия разворачиваются на планете Пандора параллельно с событиями первой части фильма. Пока на одном конце света Джейк Салли приспосабливается к жизни в теле Аватара, наемники корпорации RDA похищают детей местных жителей и держат их в плену, чтобы впоследствии воспитать из них солдат и натравить на народ Нави. Операцией руководит высокопоставленный член RDA Джон Мерсер — новый для вселенной «Аватара» персонаж. Геймплей, системные требования и платформы — в материале «Известий».

Анонс и релиз

Впервые «Границы Пандоры» анонсировали в 2017 году, когда Massive объявила, что ее следующая крупная игра будет основана на «Аватаре» Джеймса Кэмерона. В разговоре с инвесторами в 2021 году выяснилось, что игру планируется выпустить в 2022/23 финансовом году (с апреля 2022 года по март 2023-го). Проект получил название Avatar: Frontiers of Pandora, первый трейлер был представлен на выставке E3 2021. Ожидалось, что игра выйдет в 2022 году, однако релиз отложили.

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Фото: Ubisoft

В «Аватаре» Ubisoft предлагает приключение с перемещением по временной шкале, которое во многом заимствовано из The Division и Far Cry. При этом студия продемонстрировала игровой процесс, сильно отличающийся от прошлых проектов студии. Avatar: Frontiers of Pandora — это игра с открытым миром от первого лица, где главный герой исследует дикую природу, укрепляя отношения с миром.

Сюжет и игровой процесс

Сюжет игры связан с серией фильмов, но при этом является автономным. Пользователям предстоит играть за жителя Пандоры, воспитанного и обученного в качестве солдата RDA. Герой просыпается спустя 15 лет после анабиоза и отправляется в странствие через Западную границу. Эта местность ни разу не была показана в серии фильмов. Ему предстоит объединиться с другими жителями планеты, чтобы дать отпор поработившей их корпорации. Так как события в игре происходят параллельно с первой частью фильма, тайтл нацелен закрыть некоторые пробелы, возникшие в процессе просмотра.

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Фото: Ubisoft

Пользователи смогут исследовать мир как пешком, так и передвигаясь на существах, населяющих Пандору: Банши, Икраны. В качестве оружия героя выступают луки, посохи, а также более современная техника, которую оставили после себя RDA. В игру интегрирована углубленная система навыков, позволяющая персонализировать персонажа отдельно для каждого игрока. Элемент свободы действий здесь имеет первостепенное значение, а это означает, что можно использовать любые элементы жанра и игровую механику.

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Фото: Ubisoft

Ubisoft заявляет, что Frontiers of Pandora позволит геймерам «исследовать живой и реагирующий мир, населенный уникальными существами и новыми персонажами», где необходимо сражаться, чтобы победить силы RDA. Massive стремилась сделать мир Пандоры реалистичным и проработанным, как в серии фильмов Кэмерона. Креативный директор Ubisoft Магнус Дженсен в интервью для Press Start рассказал об особенностях открытого мира в «Аватаре». «Вы можете пойти и посмотреть на любое растение, на что угодно под любым углом, вы можете погрузиться в культуру разных кланов, которые мы создаем для вас. У нас есть три совершенно отдельных клана для трех новых регионов», — отметил Дженсен. Многие из побочных квестов нацелены на глубокое понимание того, что представляют из себя кланы Нави.

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Сила жителей

В предшествующих релизу трейлерах показано, что Нави гораздо сильнее людей, у них более острые инстинкты. Поэтому сила «сканирование врагов» позволит вычислять недоброжелателей и их слабые места. Физические способности Нави не уступают инстинктивным навыкам, в обзорном трейлере была показана кат-сцена, где Нави с легкостью вырывает человека из боевого костюма.

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Фото: Ubisoft

В процессе игры пользователь будет противостоять своим врагам, разрушать их поселения и собирать ресурсы. Игроки создадут уникального Нави, выбрать можно всё — от типа телосложения до голоса. Сразу после релиза Ubisoft предоставит игровое дополнение Season Pass, в котором игроков ждут сюжетные пакеты и квесты. Сезонный абонемент также включает в себя комплект экипировки «Сопротивление» и косметический набор «Банши».

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Системные требования

Игра доступна пользователям PC, PlayStation 5 и Xbox X/S. Avatar: Frontiers of Pandora не будет поддерживаться на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Места на диске тайтл о Пандоре потребует немало — 90 Гб. Другие системные требования версии для PC включают в себя:

— ОС Windows 10 или 11;

— процессор Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600;

— видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 Гб), AMD Radeon RX 5700 (8 Гб) или Intel Arc A750 (8 Гб);

— оперативную память 16 Гб;

— DirectX 12.

Игра вселенной «Аватара» выходит 7 декабря, она получит текстовый официальный перевод на русский. Однако приобрести официально ее в России не выйдет, так как Ubisoft прекратила деятельность на территории страны. Хотя «Границы Пандоры» позиционирует себя как соло-приключение, для любителей играть в компании добавлен кооперативный режим. Avatar: Frontiers of Pandora, несомненно, станет крупнейшим релизом Ubisoft в 2023 году.

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Скриншот из игры Avatar: Frontiers of Pandora

Фото: Ubisoft

Игра выпускается в трех изданиях: Standard Edition за 69,99 фунта стерлингов, Gold Edition за 94,99 фунта стерлингов и Ultimate Edition за 114,99.

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