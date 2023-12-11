Депутат Верховной рады Украины назвал Орбана «петухом»

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко назвал «петухом» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Соответствующую публикацию украинский политик 10 декабря разместил в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на заявление венгерского премьера о том, ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам. 8 декабря Орбан заявил, что самая главная причина такого решения — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» Евросоюза (ЕС) по данному вопросу.

Кроме того, в этот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Их разговор попал в трансляцию церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Отмечалось, что разговор был непродолжительный. На кадрах трансляции видно, что Орбан буквально застал Зеленского врасплох и стал ему что-то настойчиво рассказывать. Во время всего разговора украинский лидер всё время кивал головой.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, заявила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик отметила, что разговаривала с венгерским коллегой Виктором Орбаном, и согласилась, что опасения Орбана относительно коррумпированности киевской власти и верховенства закона в стране разделяют и другие лидеры Евросоюза.

10 декабря политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в Евросоюз нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

1 декабря Орбан посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.