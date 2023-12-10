Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Их разговор попал в трансляцию церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, которую вел YouTube-канал аргентинского сената.

Отмечается, что разговор был непродолжительный.

На кадрах трансляции видно, что Орбан буквально застал Зеленского врасплох и стал ему что-то настойчиво рассказывать. Во время всего разговора украинский лидер всё время кивал головой.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии сообщил, что Евросоюз (ЕС) не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, но самая главная из них — это то, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик заявил, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по Украине. Кроме того, добавил он, в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект, поскольку это большая страна, имеющая значительный сельскохозяйственный сектор.

1 декабря Орбан посоветовал ЕС сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и не ранее чем через 5–10 лет вернуться к разговору о принятии страны в объединение.

До этого, 29 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Украины они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

В ноябре доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что вступление Украины в ЕС окажет крайне негативное влияние на экономику самого союза.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.