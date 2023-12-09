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Жога предрек поднятие боевого духа на СВО после выдвижения Путина в президенты

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Решение Владимира Путина баллотироваться в президенты на еще один срок поднимет боевой дух участников специальной военной операции. Об этом 9 декабря «РИА Новости» рассказал председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога.

«Выдвижение Путина на тысячу процентов поднимет боевой дух наших ребят, потому что он наш Верховный главнокомандующий, мы ему доверяем», — сказал Жога.

Он также отметил, что готов выполнять все боевые задачи, которые будут поставлены.

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Ранее, 8 декабря, глава ДНР Денис Пушилин назвал обращение Жоги к Путину просьбой всего Донбасса.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил ранее в этот день после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

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