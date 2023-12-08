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Голос без Америки: приезд на выборы наблюдателей из недружественных стран под вопросом
Россия открыта для международных наблюдателей, которые приедут следить за ходом президентских выборов. Но вопрос об участии тех иностранцев, которые в том числе явно собираются дискредитировать голосование, еще будет обсуждаться, заявила «Известиям» глава Центризбиркома Элла Памфилова. В Совфеде, например, не видят смысла приглашать членов международных организаций, которые говорят о нелегитимности выборов еще до их проведения. Верхняя палата парламента 7 декабря окончательно определила их дату — 17 марта 2024 года. Как можно будет проголосовать онлайн из-за рубежа и смогут ли принять участие в выборах жители новых регионов — в материале «Известий».
Приглашение иностранных наблюдателей
Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря назначил дату президентских выборов 2024 года на 17 марта. При этом, скорее всего, голосование будет трехдневным и начнется 15 марта. Уже 8 декабря ЦИК России рассмотрит постановление об этом.
Во время выступления в Совфеде глава ЦИК Элла Памфилова отдельно остановилась на теме работы международных наблюдателей на выборах.
«Нам предстоит также в ближайшее время подготовить порядок деятельности международных наблюдателей. Мы от них не отказываемся. Надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы», — сказала Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выступает на заседании Совета Федерации РФ
«Известия» спросили у руководителя ЦИК о возможности работы иностранных наблюдателей из недружественных стран во время президентских выборов.
— Мы сейчас продумываем механизмы того, как быть в разных случаях. [Например], по поводу тех, кто едет откровенно по уже заранее написанным докладам дискредитировать выборы. Будем думать, — пояснила глава ЦИК «Известиям».
Согласно российскому законодательству, иностранные наблюдатели получают разрешение на въезд в РФ при наличии приглашения от имени президента, парламента, правительства, Центральной избирательной комиссии.
Наличие иностранных наблюдателей на выборах показывает открытость государства, в этом плане РФ закрываться ни от кого не собирается, подчеркнул глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. При этом российская сторона не позволит использовать выборы «для очередной вакханалии».
Международный наблюдатель на избирательном участке в Доме национальностей в Санкт-Петербурге
— Как можно приглашать людей из организации, например Европейского парламента, которые уже приняли решение о нелегитимности наших выборов. Они еще не были объявлены, там уже заявили, что они нелегитимны. Или в ПАСЕ тоже наговорили на эту тему, — сказал сенатор «Известиям».
Ангажированные зарубежные организации обязательно попытаются дискредитировать предстоящие выборы президента России, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
— Задача государства — оправдать доверие общества, не допустить никаких даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности. Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. И наш долг — такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, — сказала спикер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В середине октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным главой государства после окончания срока его полномочий в 2024 году не имеет никакой юридической силы и это часть информационной войны Запада против России. У Европарламента и правда есть опыт реакции на избирательную кампанию в РФ еще до момента ее проведения. Так, в сентябре 2021 года, фактически за день до думских выборов, ЕП принял рекомендации по выстраиванию отношений с Россией. Одним из пунктов стал призыв политиков к Брюсселю «воздержаться от признания российских парламентских выборов, если они пройдут с нарушением демократических принципов и международного права».
Онлайн-голосование из-за рубежа
Большое внимание после официального старта президентской кампании также приковано к технологии онлайн-голосования. После пленарного заседания в Совфеде Элла Памфилова четко дала понять, что дистанционное электронное голосование во время выборов президента, как и на ЕДГ в сентябре, не будет применяться за рубежом из-за вопросов безопасности. Это очень рискованно и может сорвать процедуру онлайн-голосования полностью, сказала председатель ЦИК в ответ на вопрос «Известий».
— Учитывая информационные атаки и вызовы, так как при голосовании из-за рубежа могут использоваться и зарубежные каналы связи, и техническое оборудование, в целях обеспечения безопасности эксперты дали рекомендацию от такой формы голосования воздержаться, — пояснил «Известиям» член ЦИК России Антон Лопатин.
Работу сервиса ДЭГ за рубежом гарантировать невозможно, согласен сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов. По его словам, блокировка зарубежных IP-адресов служит наиболее эффективным способом блокировки IT-атак на систему ДЭГ. При этом техническая возможность проголосовать онлайн через VPN с серверами приземления в России сохраняется.
— Если человек, живущий за рубежом, имеет возможность авторизоваться на «Госуслугах», получить SMS, подключиться по VPN с серверами приземления в России, скорее всего, у него всё должно работать, — объяснил Артамонов.
При этом, даже если у человека за рубежом есть российский номер, SMS в роуминге «ходят» не очень надежно и не всегда быстро, рассказывал ранее эксперт.
На территории России безопасность онлайн-голосования гарантирована и не вызывает сомнений, сообщил Антон Лопатин. Дистанционное голосование будет проходить только в тех регионах, которые имеют опыт его проведения, — не более трети всех субъектов РФ.
Впрочем, ЦИК России говорит о сложностях и при волеизъявлении вне России офлайн. Так, Центризбирком обсудит с МИД РФ, где и каким образом проводить за рубежом голосование на выборах президента, заявила Элла Памфилова.
«Проблемы в том, что вот этот пул из пяти десятков стран, которые назначили себя демократическими и откровенно ведут против РФ войну на всех фронтах, во многом ограничил права наших российских граждан, в том числе избирательных», — сказала она журналистам.
Она добавила, что российские дипмиссии за рубежом сокращены, из-за чего трудно гарантировать безопасность голосующих. Однако многие послы, по словам главы ЦИК, сейчас отправили письменные ноты главам недружественных государств с вопросом, смогут ли они гарантировать безопасность во время голосования.
Согласно подписанному в ноябре президентом России Владимиром Путиным закону, срок голосования по выборам президента РФ среди избирателей за рубежом может быть изменен в случае угрозы жизни и здоровью россиян.
Голосование в новых регионах
Перед принятием решения о выборах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с силовыми ведомствами проведут консультации, решение примут до 12 декабря, отметили в ЦИК РФ. «Всё будет точно так же, как мы и принимали в единый день голосования в сентябре», — сказала Элла Памфилова.
Подписанный главой государства в ноябре закон также определяет процедуру выборов президента РФ в районах, в которых введено военное положение. В настоящее время оно действует как раз на территории четырех новых регионов. Пока нет информации относительно того, смогут ли их жители проголосовать по украинским паспортам, как это было на выборах в сентябре.
— Возможность проголосовать по украинским паспортам не регламентирована ни одним документом, — подчеркнула глава облизбиркома Запорожской области Галина Катющенко.
В избирательной комиссии Херсонской области призвали дождаться 12 декабря, когда ЦИК РФ примет решение о возможности проведения выборов в новых регионах. Заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Скорнякова подчеркнула, что, если его утвердят, могут быть установлены и «особенности проведения голосования» на территории республики.