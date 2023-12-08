Голос без Америки: приезд на выборы наблюдателей из недружественных стран под вопросом

Россия открыта для международных наблюдателей, которые приедут следить за ходом президентских выборов. Но вопрос об участии тех иностранцев, которые в том числе явно собираются дискредитировать голосование, еще будет обсуждаться, заявила «Известиям» глава Центризбиркома Элла Памфилова. В Совфеде, например, не видят смысла приглашать членов международных организаций, которые говорят о нелегитимности выборов еще до их проведения. Верхняя палата парламента 7 декабря окончательно определила их дату — 17 марта 2024 года. Как можно будет проголосовать онлайн из-за рубежа и смогут ли принять участие в выборах жители новых регионов — в материале «Известий».

Приглашение иностранных наблюдателей

Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря назначил дату президентских выборов 2024 года на 17 марта. При этом, скорее всего, голосование будет трехдневным и начнется 15 марта. Уже 8 декабря ЦИК России рассмотрит постановление об этом.

Во время выступления в Совфеде глава ЦИК Элла Памфилова отдельно остановилась на теме работы международных наблюдателей на выборах.

«Нам предстоит также в ближайшее время подготовить порядок деятельности международных наблюдателей. Мы от них не отказываемся. Надеемся, что из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут и оценят по достоинству то, как будут проходить наши выборы», — сказала Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выступает на заседании Совета Федерации РФ Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Известия» спросили у руководителя ЦИК о возможности работы иностранных наблюдателей из недружественных стран во время президентских выборов.

— Мы сейчас продумываем механизмы того, как быть в разных случаях. [Например], по поводу тех, кто едет откровенно по уже заранее написанным докладам дискредитировать выборы. Будем думать, — пояснила глава ЦИК «Известиям».

Согласно российскому законодательству, иностранные наблюдатели получают разрешение на въезд в РФ при наличии приглашения от имени президента, парламента, правительства, Центральной избирательной комиссии.

Наличие иностранных наблюдателей на выборах показывает открытость государства, в этом плане РФ закрываться ни от кого не собирается, подчеркнул глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. При этом российская сторона не позволит использовать выборы «для очередной вакханалии».

Международный наблюдатель на избирательном участке в Доме национальностей в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Как можно приглашать людей из организации, например Европейского парламента, которые уже приняли решение о нелегитимности наших выборов. Они еще не были объявлены, там уже заявили, что они нелегитимны. Или в ПАСЕ тоже наговорили на эту тему, — сказал сенатор «Известиям».

Ангажированные зарубежные организации обязательно попытаются дискредитировать предстоящие выборы президента России, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Задача государства — оправдать доверие общества, не допустить никаких даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности. Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего. И наш долг — такую легитимность гарантировать. Именно это имеет для нас значение, — сказала спикер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В середине октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы с призывом признать президента РФ Владимира Путина нелегитимным главой государства после окончания срока его полномочий в 2024 году не имеет никакой юридической силы и это часть информационной войны Запада против России. У Европарламента и правда есть опыт реакции на избирательную кампанию в РФ еще до момента ее проведения. Так, в сентябре 2021 года, фактически за день до думских выборов, ЕП принял рекомендации по выстраиванию отношений с Россией. Одним из пунктов стал призыв политиков к Брюсселю «воздержаться от признания российских парламентских выборов, если они пройдут с нарушением демократических принципов и международного права».

Онлайн-голосование из-за рубежа

Большое внимание после официального старта президентской кампании также приковано к технологии онлайн-голосования. После пленарного заседания в Совфеде Элла Памфилова четко дала понять, что дистанционное электронное голосование во время выборов президента, как и на ЕДГ в сентябре, не будет применяться за рубежом из-за вопросов безопасности. Это очень рискованно и может сорвать процедуру онлайн-голосования полностью, сказала председатель ЦИК в ответ на вопрос «Известий».

— Учитывая информационные атаки и вызовы, так как при голосовании из-за рубежа могут использоваться и зарубежные каналы связи, и техническое оборудование, в целях обеспечения безопасности эксперты дали рекомендацию от такой формы голосования воздержаться, — пояснил «Известиям» член ЦИК России Антон Лопатин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Работу сервиса ДЭГ за рубежом гарантировать невозможно, согласен сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов. По его словам, блокировка зарубежных IP-адресов служит наиболее эффективным способом блокировки IT-атак на систему ДЭГ. При этом техническая возможность проголосовать онлайн через VPN с серверами приземления в России сохраняется.

— Если человек, живущий за рубежом, имеет возможность авторизоваться на «Госуслугах», получить SMS, подключиться по VPN с серверами приземления в России, скорее всего, у него всё должно работать, — объяснил Артамонов.

При этом, даже если у человека за рубежом есть российский номер, SMS в роуминге «ходят» не очень надежно и не всегда быстро, рассказывал ранее эксперт.

На территории России безопасность онлайн-голосования гарантирована и не вызывает сомнений, сообщил Антон Лопатин. Дистанционное голосование будет проходить только в тех регионах, которые имеют опыт его проведения, — не более трети всех субъектов РФ.

Впрочем, ЦИК России говорит о сложностях и при волеизъявлении вне России офлайн. Так, Центризбирком обсудит с МИД РФ, где и каким образом проводить за рубежом голосование на выборах президента, заявила Элла Памфилова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Проблемы в том, что вот этот пул из пяти десятков стран, которые назначили себя демократическими и откровенно ведут против РФ войну на всех фронтах, во многом ограничил права наших российских граждан, в том числе избирательных», — сказала она журналистам.

Она добавила, что российские дипмиссии за рубежом сокращены, из-за чего трудно гарантировать безопасность голосующих. Однако многие послы, по словам главы ЦИК, сейчас отправили письменные ноты главам недружественных государств с вопросом, смогут ли они гарантировать безопасность во время голосования.

Согласно подписанному в ноябре президентом России Владимиром Путиным закону, срок голосования по выборам президента РФ среди избирателей за рубежом может быть изменен в случае угрозы жизни и здоровью россиян.

Голосование в новых регионах

Перед принятием решения о выборах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с силовыми ведомствами проведут консультации, решение примут до 12 декабря, отметили в ЦИК РФ. «Всё будет точно так же, как мы и принимали в единый день голосования в сентябре», — сказала Элла Памфилова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Подписанный главой государства в ноябре закон также определяет процедуру выборов президента РФ в районах, в которых введено военное положение. В настоящее время оно действует как раз на территории четырех новых регионов. Пока нет информации относительно того, смогут ли их жители проголосовать по украинским паспортам, как это было на выборах в сентябре.

— Возможность проголосовать по украинским паспортам не регламентирована ни одним документом, — подчеркнула глава облизбиркома Запорожской области Галина Катющенко.

В избирательной комиссии Херсонской области призвали дождаться 12 декабря, когда ЦИК РФ примет решение о возможности проведения выборов в новых регионах. Заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Скорнякова подчеркнула, что, если его утвердят, могут быть установлены и «особенности проведения голосования» на территории республики.