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Пушилин назвал обращение Жоги к Путину просьбой всего Донбасса

Пушилин: попросив Путина выдвинуться на выборы, Жога высказал просьбу Донбасса
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 8 декабря, заявил, что спикер парламента региона и участник спецоперации Артем Жога в своем обращении к президенту России Владимиру Путину выдвинуться на выборы главы государства высказал просьбу всех жителей Донбасса.

Пушилин обратил внимание на то, что Донбассу есть с чем сравнивать, ведь он пережил разные периоды своей истории.

«Для Донбасса президент России — это лидер, который вернул нам Родину. Это лидер, который спас Донбасс от уничтожения. В Донецкой Народной Республике не найти семьи, которая не ценила бы то, что сделал и что делает для нас президент Владимир Путин!» — сказал он в своем видеообращении в Telegram-канале.

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О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил ранее в этот день после вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу Жоги об участии в президентской кампании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин пока только фактически объявил, что намерен участвовать в выборах, однако юридически пока не регистрировал свою кандидатуру для участия в предвыборной кампании. По его словам, о том, как Путин будет баллотроваться будет сообщено дополнительно.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

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