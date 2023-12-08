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В офисе генсека ООН прокомментировали убийство экс-депутата рады Кивы

В офисе несека ООН осудили внесудебные казни, говоря об убийстве Кивы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Внесудебные казни — это серьезное нарушение прав человека. Об этом 8 декабря заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так, он прокомментировал убийство бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы в Московской области.

«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — сказал он.

«Это акция устрашения»: кто стоит за убийством Ильи Кивы
Тело бывшего депутата Верховной рады Украины нашли в Подмосковье с огнестрельными ранениями

Об обнаружении тела экс-депутата в подмосковном Одинцово стало известно 6 декабря. Труп Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На теле была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил в Киву, приблизившись к нему со спины. Первая пуля попала в область сердца, затем последовала контрольная в голову. Собеседник отметил, что, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел.

Спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов в тот же день подтвердил убийство Кивы. В свою очередь, бывший депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что погибший был в курсе, что украинские спецслужбы ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

Комментируя случившееся, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвала убийц экс-депутата рады беспредельщиками. Она отметила, что злоумышленники открыто и цинично, с улыбками на лицах признаются в содеянном.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.

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