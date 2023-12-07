Матвиенко назвала беспредельщиками убийц экс-депутата рады Кивы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала оценку убийцам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, назвав их беспредельщиками.

«Просто беспредельщики полные уже», — сказала она на заседании верхней палаты парламента РФ.

Матвиенко отметила, что злоумышленники открыто и цинично с улыбками на лицах признаются в содеянном.

6 декабря стало известно об обнаружении тела экс-депутата в подмосковном Одинцово. Труп Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На теле была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил в Киву, приблизившись к нему со спины. Первая пуля попала в область сердца, затем последовала контрольная в голову. Собеседник отметил, что, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел.

6 декабря спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство Кивы. Комментируя произошедшее, бывший депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что погибший был в курсе, что украинские спецслужбы ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.

7 декабря стало известно, что на теле погибшего было обнаружено два пулевых огнестрельных ранения. Кроме того, уголовное дело было передано в первое управление по расследованию особо важных дел областного главка СК.

Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.