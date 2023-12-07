На теле экс-депутата Рады Кивы обнаружили два огнестрельных ранения
На теле экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы обнаружено два пулевых ранения. Об этом 7 декабря сообщили в главном следственном управлении СК по Московской области.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения», — сказано в сообщении ведомства.
Уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел областного главка СК (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Кроме того, были назначены экспертизы. В настоящее время продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.
6 декабря стало известно об обнаружении тела экс-депутата Верховной рады в подмосковном Одинцово. Труп Кивы нашли на территории загородного клуба «Величъ», где были также замечены следы крови на снегу. На теле была обнаружена рана на правом виске, а также гематома на левой части лица.
В тот день источник «Известий» заявил, что убийца дважды выстрелил в Киву, приблизившись к нему со спины. По данным собеседника, первая пуля попала в область сердца, затем последовала контрольная в голову. Он отметил, что, скорее всего, смертельным был уже первый выстрел.
По факту убийства экс-депутата возбуждено уголовное дело в СК РФ по Московской области. К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.
Тогда же, 6 декабря, Спикер ГУР минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил убийство Кивы. Комментируя произошедшее, бывший депутат украинского парламента Олег Царев, который сам в октябре подвергся покушению, сообщил, что погибший был в курсе, что украинские спецслужбы ведут охоту на него, в связи с чем переехал из Москвы в Одинцово.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «Известиям», что убитый экс-депутат украинской Верховной рады Илья Кива открыто выступал против режима президента Украины Владимира Зеленского, что являлось для того угрозой.
Кива до прихода в политику работал чиновником и полицейским, затем он стал лидером Социалистической партии Украины и находился на этом посту с 2017 по 2019 год. Кроме того, он занимал пост экс-советника бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. В апреле 2022 года Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против него санкции.