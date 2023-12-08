Матыцин назвал дискриминацией условия допуска россиян на Олимпиаду-2024

Условия допуска российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже являются дискриминационными. Об этом 8 декабря заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Нас ограничивали не раз, мы 40 лет не участвовали в Олимпийских играх. Участие в Олимпиаде — мечта спортсмена. Но условия дискриминационные, идут вразрез со спортивными принципами», — заявил он журналистам.

По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) таким образом наносит ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту. Матыцин назвал такой подход абсолютно неприемлемым.

Ранее в этот день МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Им будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются вспомогательному персоналу.

По данным МОК, отбор на соревнования прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в Олимпийских играх.

Ранее, 1 декабря, президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх – 2024 будет принято в марте следующего года. Он подчеркнул, что будет учтено последнее решение ООН по этому вопросу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.