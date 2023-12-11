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Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri

Зачем корпорация усовершенствует свой голосовой помощник для российских пользователей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Корпорация Apple опубликовала на своем официальном сайте вакансию инженера-лингвиста, который будет работать с Siri на русском языке. Будущий сотрудник должен уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке». Эксперты считают, что компания хочет усовершенствовать ПО из-за того, что сейчас «яблочный» голосовой ассистент заметно уступает российским решениям в этой сфере. Кроме того, таким образом Apple пытается сохранить связи с пользователями из РФ, чтобы иметь возможность вернуться на рынок нашей страны.

Apple планирует улучшить Siri на русском языке

Apple опубликовала на своем сайте вакансию инженера-лингвиста, который должен свободно владеть русским языком, быть осведомленным о русской культуре, выяснили «Известия».

«Мы несем ответственность за комплексное взаимодействие пользователей с голосовым помощником Siri. На должности инженера-лингвиста на русском языке сотрудник будет работать над улучшением всех продуктов компании», указано в описании вакансии на официальном сайте Apple.

разработчики
Фото: Getty Images/Pattanaphong Khuankaew

Кроме того, работник «яблочной» компании обязан в совершенстве владеть несколькими языками программирования. В частности, требуются навыки разработки на Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go. Кроме того, желателен опыт создания ПО на устройствах Apple. Сотрудник должен будет работать в испанском офисе корпорации в Барселоне.

Справка «Известий»

Apple ушла из России 1 марта 2022 года. В этом же месяце корпорация отключила работу платежного сервиса Apple Pay. Кроме того, компания прекратила официальные продажи своих устройств. В начале 2023 года организация перестала обслуживать некоторые гаджеты в авторизованных сервисных центрах, а в октябре закрыла официальный сайт, убрав с него всю информацию о продуктах компании.

Apple работает над улучшением Siri для отечественных пользователей, потому что их цель — сделать этот голосовой ассистент максимально полезным для всех потребителей, независимо от их географического положения или языка. Они понимают, что российский рынок — это большой и важный сегмент, который стоит обслуживать на высоком уровне, считает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

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— Удалять русский язык глупо и бессмысленно, а принципиально не развивать распознавание на том же уровне, какой заложен для Siri в планах у Apple на ближайшие несколько лет, — невозможно. Потому что если продукт обновляется, то он должен обновляться целиком, а не частично, — полагает главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

телефон
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Что даст Apple улучшение Siri для российских пользователей

Конкуренция в сфере голосовых помощников очень высока, так как существует множество отечественных решений, которые уже хорошо работают на русском языке. Для того чтобы соперничать с ними, Apple должна активно улучшать Siri, отметил Сергей Липов.

— Одна из главных сложностей в разработке виртуальных ассистентов — знание местного культурного кода. Чтобы ассистент вызывал эмоциональный отклик, он должен говорить с людьми на одном языке, уместно шутить и поддерживать диалог, — объяснил руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.

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Возможности Siri на русском языке сильно урезаны по сравнению с ее английской версией, и компания очень хочет это исправить, сказал основатель сервисного центра iSupport Кирилл Майслер.

Когда Siri только появилась в 2011 году, люди активно ей пользовались, однако за последние несколько лет в РФ «яблочный» ассистент пришел в упадок и значительно уступает отечественным решениям в плане функциональности на русском языке, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Алиса
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На российском рынке сейчас лидирует «Алиса», причем колонки «Яндекса» продаются не только в РФ. При этом возможности отечественного голосового помощника гораздо шире, чем у Siri и Alexa от Amazon. Более того, «Яндекс» буквально на днях открыл прием заявок на бета-тестирование новой версии ассистента, созданной на основе YandexGPT 2, более совершенной ИИ модели, отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Когда Apple может вернуться в Россию

В описании вакансии на официальном сайте Apple указано, что будущий сотрудник компании должен также уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке». Однако возможное возвращение Apple в нашу страну полностью зависит от политического вектора в США, который не изменится до ноября 2024 года, когда в Америке пройдут президентские выборы, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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— В «яблочной» компании прекрасно знают, сколько смартфонов и других устройств компании используется в России, поэтому неудивительно, что они активно тренируют Siri на русском языке. Такие вакансии указывают на наличие планов по возвращению, но про 2024 год говорить рано, — сказал Руслан Пермяков.

Если в грядущем году в мире произойдут большие геополитические изменения, то Apple может вернутся на российский рынок. Поэтому компания должна быть к этому готова заранее, отметил Кирилл Майслер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Apple не загадывает так далеко, к тому же вряд ли компания закладывает в свою стратегию исход столь непредсказуемых выборов, как выборы президента США следующего года. Для американского рынка компании по его итогам изменений не будет, что касается российского, то в любом случае изменения в санкционной политике последуют еще не скоро, — отметил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

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Однако корпорация продолжает работать с РФ в той степени, в которой может. Например, она по-прежнему делает дубляж на своем стриминговом сервисе Apple TV+. Все это говорит о том, что сегмент русскоязычных пользователей, независимо от того, где они живут, остается достаточно важным, даже несмотря на то, что официально она ушла с рынка РФ, резюмировал эксперт.

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