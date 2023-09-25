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Яблоко разброда: Сеть заполонили подделки новинок Apple

Какие гаджеты пользуются у мошенников популярностью и на что обращать внимание при покупке
Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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В Сети появились подделки Apple Watch Series 9, которые компания представила 12 сентября. На торговых площадках можно найти десятки таких объявлений. Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что подделать часы проще всего и такие копии очень трудно отличить от оригинала. Кроме этого, с момента презентации мошенники создали более 500 сайтов, якобы продающих другие новинки, включая iPhone 15, сообщают специалисты по информационной безопасности. Перед покупкой техники они рекомендуют проверять портал, на котором она продается, с помощью специальных сервисов.

Часовой механизм

Несколько десятков объявлений о продаже «новых Apple Watch Series 9» корреспонденту «Известий» без особого труда удалось обнаружить на платформе «Авито». Интересно, что в описании товара продавцы нигде не указывают, что торгуют неоригинальными гаджетами.

— Мы продаем лучшее исполнение этого продукта. Часы отлично работают с любыми смартфонами и живут от одного заряда аккумулятора несколько дней, — рассказал «Известиям» продавец по имени Степан.

Другой торговец полностью скопировал описание оригинального продукта «яблочной» компании и написал, что в устройстве работает голосовой помощник Siri и есть возможности измерения уровня кислорода в крови и артериального давления. Однако на деле реализовать такие функции очень сложно, поэтому в фейковых гаджетах их просто не может быть.

часы
Фото: Global Look Press/Wu Xiaoling

В пресс-службе «Авито» «Известиям» сообщили, что непрерывно анализируют контент на платформе, чтобы максимально обезопасить пользователей. Выбирая продавца в Сети, необходимо обращать внимание на рейтинг и задавать дополнительные вопросы, подчеркнули там.

— Производство поддельных Apple Watch отлажено давно, сделать такую копию относительно просто. Поэтому с каждым выходом новой модели на китайских заводах просто меняют «шильдик» (информационная табличка маркируемого изделия. — «Известия») с предыдущего поколения на новое и выпускают такую продукцию в продажу, — пояснил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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Новинка «яблочной» компании сейчас на слуху, поэтому мошенники активно этим пользуются, добавил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Гарантированно отличить поддельные Apple Watch от оригинальных сейчас можно только при распаковке и тщательной проверке, в том числе включенных часов. Некоторые копии визуально практически один в один совпадают с оригиналом — разве что за исключением веса (у подделок он больше), — рассказал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Покупать гаджет с рук желательно уже активированным, с доступом в операционную систему. Стоит проверить в первую очередь плавность анимации — она не должна «тормозить», подчеркнул специалист.

— Также надо обратить внимание на качество локализации на русский язык: у подделок с этим часто есть маленькие, но сразу заметные проблемы. Особенно с русскими шрифтами: почти у всех фейковых гаджетов между кириллическими буквами слишком большие промежутки, это классическая беда китайского ПО, — отметил он.

Наконец, надо понимать, что никто не будет продавать Apple Watch, будь то новые или подержанные, по цене на 20–30% ниже оригинальных устройств на вторичном рынке. Также бесполезно надеяться, что среди объявлений о продаже актуальных моделей устройства с ценой в несколько тысяч рублей будут хотя бы одни оригинальные, сообщил эксперт.

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Осторожно, фейк

Кроме продажи фейковых Apple Watch, злоумышленники активно создают сайты, на которых якобы продаются другие новинки Apple. По данным компании ГК «Солар», в сентябре появилось более 500 ресурсов, ориентированных на тематику «яблочных» гаджетов. Схожие данные приводят и в компании Bi.Zone.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Обнаруженные нами сайты — классический пример фейкового интернет-магазина. Отличительные черты — отсутствие реального адреса и сведений о продавце (данные об ИП фейковые, а в качестве адреса указана башня в «Москва-Сити» целиком), шаблонная политика обработки персональных данных без сведений об операторе, — подчеркнул специалист в области компьютерной безопасности компании ГК «Солар» Александр Вураско.

Также подобные сайты используют популярную у злоумышленников в последние годы схему с заказом: для оформления покупки с потенциальной жертвой сперва связывается оператор, который уже и сообщает, как именно будет происходить процесс оплаты. Это позволяет продлить жизнь такого фейкового сайта, поскольку, по сути, он не представляет собой фишинговый ввиду того, что не используется для кражи конфиденциальных данных, отметил специалист.

— Злоумышленники получают лишь необходимый минимум сведений о жертве — имя и телефон, после чего мошенничество переходит в плоскость социальной инженерии. Соответственно, и заблокировать такой ресурс до появления первых жертв и их обращения в полицию достаточно сложно, — сказал эксперт.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо проверять ресурс, где предлагается приобрести технику. Если сайт неизвестный, то стоит проверить его с помощью специальных WHOIS-сервисов: если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, это также повод насторожиться, резюмировала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

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