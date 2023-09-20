«Яблоко» раздора: как мошенники обманывают россиян при покупке дорогой импортной техники

Россияне должны быть готовы к всплеску активности злоумышленников из-за выхода нового iPhone 15 — об этом предупредили эксперты. В частности, мошенники могут пустить в ход фейковые сайты по продаже смартфонов Apple, фальшивые розыгрыши iPhone в Telegram и многое другое. Подробности о том, как злоумышленники обманывают россиян при покупке техники Apple и как защититься от их уловок, — в материале «Известий».

Нашли повод

О том, что россиянам стоит ожидать всплеска активности злоумышленников в связи с выходом iPhone 15, предупредил специалист в области компьютерной безопасности компании «РТК-Солар» Александр Вураско. По его словам, мошенники в последнее время не придумывают никаких революционных схем обмана, а лишь меняют уже существующие. При этом они оперативно используют актуальные информационные поводы, реагируя на них менее чем за сутки.

«Сейчас можно ожидать всплеска мошенничества в связи с выходом iPhone 15. Каждый год после выхода нового iPhone появляются фейковые сайты по продаже телефонов. В Telegram пойдут розыгрыши этих телефонов и так далее», — предупредил Вураско.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По мнению старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Ольги Свистуновой, у того факта, что злоумышленники часто используют громкие и актуальные новостные поводы (включая презентации новых девайсов) в своих целях, есть объяснение. Дело в том, что мошенникам проще «спрятаться» за большим потоком сообщений и рекламных акций, а пользователи при этом могут менее критично относиться к крайне заманчивым предложениям.

В свою очередь, руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин указывает на то, что к выходу очередной модели любой техники Apple обычно приковано огромное внимание.

— Люди готовы платить огромные деньги, чтобы получить новую модель телефона или планшета непосредственно в день выхода, — объясняет специалист. — И это само по себе подготавливает почву для деятельности мошенников.

Схемы обмана

По словам Ольги Свистуновой, для обмана злоумышленники могут создавать фальшивые сайты магазинов, где якобы продаются импортные девайсы. Это, к примеру, может быть фишинговый сайт, оформленный близко к стилю самой компании Apple и предлагающий купить iPhone или iPad прямо сейчас с доставкой. На поддельных ресурсах мошенники могут предлагать купить гаджеты до официального старта продаж или сделать предзаказ с большой скидкой. Если на такой странице ввести данные банковской карты, деньги спишутся, а заказ доставлен не будет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Мошеннические объявления встречаются и на популярных торговых площадках. Их авторы обещают привезти нужные устройства через 5–10 дней из-за границы, — обращает внимание Сергей Полунин.

Как отмечает адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, даже если такой гаджет по предзаказу до официального выхода всё-таки доставят покупателю, велик шанс, что на деле он окажется подделкой, внешне лишь отдаленно напоминающей оригинал. Между тем популярностью у злоумышленников пользуется и продажа мест в очереди на покупку новых устройств Apple.

— Однако чаще скам, связанный с Apple, представляет собой различные легенды с «выигрышами» — за участие в той или иной акции мошенники часто предлагают пользователям iPhone якобы в качестве подарка, — объясняет Ольга Свистунова. — Причем такие схемы встречаются не только во время презентации новых моделей смартфона.

Фишерам также может быть интересен доступ к Apple ID пользователя. Чтобы получить его, они обманом вынуждают ввести логин и пароль от учетной записи на фишинговой странице.

От денег до данных

То, какой ущерб будет нанесен любителям «яблочной» продукции, сильно зависит от целей злоумышленников. Как объясняет Ольга Свистунова, если мошенники стремятся выманить деньги человека, пользователь рискует потерей определенной суммы и компрометацией данных банковской карты. Но и в случае с кражей Apple ID последствия также могут быть весьма неприятными.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Valentin Wolf

— Получив доступ к Apple ID, злоумышленники могут заблокировать устройство и потребовать выкуп за разблокировку, получить доступ к личным данным, а также к другим устройствам, к которым привязан аккаунт, — говорит собеседница «Известий». — Именно поэтому не стоит передавать свой пароль сторонним пользователям.

По словам Владислава Шурховецкого, вернуть похищенные деньги порой бывает крайне сложно. Чтобы обезопасить себя от схем злоумышленников, эксперт советует не пытаться приобретать дорогостоящую технику у сомнительных лиц и организаций, не заключать сделки с предоплатой и не приобретать сертификаты на покупку техники Apple, а также не доверять предложениям с необоснованно заниженной стоимостью.

— Магазинов, которые предлагают технику Apple, не так уж и много, — отмечает Сергей Полунин. — Если вы обнаружили какое-то интересное предложение в новом для себя магазине, это уже повод насторожиться. А если же вы обратились к посреднику через доску интернет-объявлений, то гарантий не будет вообще никаких — надо понимать все риски.

Механизмы защиты

Если вы всё же решили приобрести технику Apple в Сети, Ольга Свистунова советует соблюдать ряд правил безопасности. По словам специалиста, прежде чем вводить на сайте свои данные (платежные или конфиденциальные), важно обратить внимание на название сайта в адресной строке — если оно отличается от настоящего даже на одну букву, это уже является тревожным звонком. Кроме того, важно перепроверять информацию о той или иной акции на официальных ресурсах компаний.

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— Если ресурс, на котором предлагается приобрести технику, неизвестный, то можно проверить его с помощью специальных WHOIS-сервисов, — говорит собеседница «Известий». — Если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, это также повод насторожиться.

Если пользователь стал жертвой мошенников, Владислав Шурховецкий советует обратиться с заявлением в правоохранительные органы, подробно описав обстоятельства совершения сделки, приложив квитанцию о переводе денег из банковского приложения, скриншоты переписки со злоумышленниками и иные сведения, которые подтвердят доводы, излагаемые в жалобе. За подобные схемы злоумышленникам может грозить уголовная ответственность, предусмотренная ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

— Иного способа вернуть деньги, кроме как обратиться в правоохранительные органы, скорее всего, не будет, — заключает Сергей Полунин. — Однако сегодня полиция довольно активно борется с подобными мошенниками и у нее есть инструменты, чтобы их отследить.