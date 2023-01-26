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Возврат поступательно: Xiaomi и Honor возобновляют активность в России

Компании начали набирать в московские офисы сотрудников, отвечающих за рекламу и поставки товаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Китайские производители Xiaomi и Honor возобновили набор персонала в свои российские офисы, узнали «Известия». Они ищут специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Обе компании не вели маркетинговую деятельность в России с весны 2022 года. Эксперты полагают, что открытие вакансий сигнализирует о том, что и Xiaomi и Honor готовы возобновить маркетинговую активность, а в ближайшей перспективе — полноценно вернуться на отечественный рынок. К этому их подталкивают активные действия конкурентов.

Выбор стратегии

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Китайские компании Honor и Xiaomi начали размещать вакансии о наборе сотрудников в свои российские офисы, выяснили «Известия», ознакомившись с информацией на сайтах популярных рекрутинговых агентств. Они ведут поиск специалистов по логистике, дистрибуции, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками.

— У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирает персонал в России, — пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

И Xiaomi, и Honor рассматривают возможность полноценного возобновления присутствия брендов в нашей стране, включая маркетинговую активность и продвижение своих продуктов в медиа, соглашаются другие эксперты.

Возврат поступательно
Фото: Getty Images/Future Publishing /Contributor
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— Сейчас есть несколько стратегий присутствия на российском рынке. Первая — когда компания сама занимается продвижением и маркетингом, вторая — когда соответствующая деятельность происходит через партнеров, и третья — когда компании открывает представительство под другим названием, — пояснила основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова. — То, что они вновь открыли вакансии в стране, — позитивный сигнал, он может свидетельствовать, что компании выбрали возврат к первой стратегии.

Опора на Россию

Информацию о том, что с января Honor возобновил поиск персонала в свой российских офис, «Известиям» подтвердили два собеседника на рынке и еще один, близкий к крупному производителю смартфонов. По словам одного из собеседников издания, китайская корпорация отменила «режим тишины», который начался в марте прошлого года и заключался в приостановке активной деятельности в России. Тогда компания перестала ввозить свои устройства напрямую и свернула всю рекламную деятельность в нашей стране.

Как пояснили собеседники «Известий», теперь китайская компания «работает в полную силу», что означает в том числе возобновление маркетинговой деятельности — закупку рекламы в СМИ и у блогеров, взаимодействие с российскими дистрибьюторами и т.д.

Возврат поступательно
Магазин Honor
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В то же время, как пояснил «Известиям» собеседник в одном из крупных IТ-дистрибьюторов, продукция Honor по-прежнему ввозится в Россию не напрямую, а по схеме параллельного импорта, из стран СНГ, например Казахстана. Информацию подтвердил и другой источник на рынке.

— Для желаемого руководством бренда роста [мировых] продаж компании придется опираться на российский рынок, который частично «зачищен» от продукции Samsung и Apple, — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. — Тем более что узнаваемость Honor в России гораздо выше, чем в Европе, где бренд растерял популярность почти одновременно с утратой доступа к сервисам Google.

Справка «Известий»

В мае 2019 года в США ввели санкции против Huawei, частью которой являлся тогда Honor. Китайской компании запретили использование сервисов Google (за исключением операционной системы Android), что привело к потере огромной доли на рынке смартфонов.

Чтобы вывести свою дочернюю компанию из-под санкций, руководство Huawei приняло решение продать Honor китайскому консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Это произошло в ноябре 2020 года. С того момента Honor развивается как самостоятельный бренд.

Возврат поступательно
Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

В московский офис Honor требуется девять человек, указано на сайте по поиску работы HeadHunter. Среди них — менеджер по работе с партнерами, который будет взаимодействовать с российскими дистрибьюторами по запуску новых продуктов.

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Руками партнеров

Другая китайская компания — Xiaomi — также активно набирает персонал в России. На площадке по поиску работы LinkedIn открыто семь вакансий в московский офис. Среди них Media Buy Manager — человек, ответственный за закупку рекламы на телевидении, радио, веб-порталах и в журналах. Также компания ищет аккаунт-менеджера, который будет совместно с ритейлерами продвигать продукцию бренда на отечественном рынке.

— Возвращение Xiaomi сводится к возобновлению маркетинговой активности бренда. Поставки устройств продолжались силами партнеров компании, причем в огромных количествах, которые позволили ей стать лидером на российском рынке смартфонов по итогам 2022 года, — пояснил «Известиям» Евгений Харитонов.

Возврат поступательно
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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По данным сотового оператора МТС, в число самых популярных брендов по количеству проданных в России смартфонов за минувший год входят Xiaomi (33%), Samsung (19%), Realme (14%), Apple (10%) и Tecno (7%).

Xiaomi действительно не прекращала поставки устройств в Россию, подтвердил информацию источник «Известий» на рынке. В 2018 году, когда компания открыла российское представительство, она занялась импортом самостоятельно, но не препятствовала работе сторонних поставщиков. С марта 2022 года поставки стали осуществляться только силами партнеров, рассказал источник.

СМИ и блогеры не переставали упоминать технику бренда в своих обзорах, однако для централизованного продвижения важных для Xiaomi моделей в нужные для руководства отрезки времени эффект сарафанного радио не обеспечивал, поэтому компания активно расширяет маркетинговую деятельность в нашей стране, сказал Евгений Харитонов.

Возврат поступательно
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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— На Xiaomi активно давят другие китайские производители, работающие в аналогичных ценовых сегментах, например Realme. Поэтому компании надо возобновить закупку рекламы и работу с лидерами мнений, — пояснил эксперт.

«Известия» направили запросы в Honor и Xiaomi с просьбой прокомментировать возобновление набора персонала в российские офисы. Также издание попросило Минпромторг РФ оценить активизацию работы в стране китайских производителей электроники.

И для Xiaomi, и для Honor российский рынок имеет огромное значение. Обе компании хотят работать здесь — именно поэтому они ищут новых людей и постепенно возобновляют маркетинговую активность, подчеркнул генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В частности, он обратил внимание, что накануне Нового года та же Xiaomi запустила масштабную предпраздничную распродажу. Такими акциями корпорации хотят показать отечественным пользователям, что они здесь и никуда не собираются уходить, резюмировал эксперт.

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