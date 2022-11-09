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Пшик и блеск: в Россию вернутся иностранные бренды косметики

Готовы ли российские производители сырья адаптироваться к изменениям
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Зарубежные бренды косметики и парфюма возвращаются в страну после внесения продукции в исключения по параллельному импорту. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию. Спрос на локальную продукцию заметно растет, а главным тормозящим фактором остается доля импортного сырья. В уходовой косметике этот показатель составляет до 30–50%, в декоративной — до 50–60% и до 90% — в парфюмерии. Производители ищут альтернативных поставщиков из Кореи, Турции, Китая и меняют составы продукции. Подробности — в материале «Известия».

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Реальный импорт 2.0

Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции таких брендов, как Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, введенный в августе на фоне санкций. Это произошло из-за того, что бренды готовы возобновить поставки в Россию. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе министерства.

— Указанные бренды, кроме Valentino, внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них не разрешен параллельный импорт, — сообщили в Минпромторге. — Это стало возможным благодаря решению компаний возобновить поставки своей продукции в Россию.

Исключения вступают в силу через три месяца.

Пшик и блеск
парфюмерия выставка покупатели
Фото: ТАСС/Александр Щербак

По словам экспертов рынка, после возвращения части брендов может произойти удорожание их продукции. Это связано со сложностями во взаиморасчетах, конвертацией валюты и удорожанием логистических схем.

«Ждать падения цен на импортные продукты, тем более люксового сегмента, вряд ли приходится. С другой стороны, вполне возможно, что в качестве альтернативы готовым дорогостоящим импортным продуктам вернется мода на натуральную косметику», — считает проректор Института косметологии, эстетической медицины и визажного искусства Анна Сикорская.

Справка «Известий»

Косметика, поступившая в розницу по каналам параллельного импорта и соответствующая техническим регламентам ЕАЭС, имеет статус товаров, выпущенных в свободное обращение, и будет реализована в обычном порядке.

Вновь ввозимая продукция Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase по каналам параллельного импорта поступить на внутренний рынок уже не сможет.

— Единственное, с отменой параллельного импорта можно попасть под риск снижения конкуренции, так как поставки будут вестись только через официальных дистрибуторов, — полагает завкафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко. — Цены могут в связи с этим немного увеличиться, чтобы отбить финансовые потери официальных дистрибуторов от параллельных поставок, однако большого роста ждать не приходится (волатильность рынка, валютный фактор этому не способствуют).

Пшик и блеск
косметика выставка россия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С другой стороны, уверена заместитель исполнительного директора по стратегическому развитию и маркетингу Ассоциации менеджеров Анна Золина, рост цен на косметику вернувшихся брендов будет зависеть от поведения их владельцев в сложившейся ситуации. «Структура ввоза косметики на рынок России достаточно стабильна, ключевые партнеры из списка дружественных стран — Китай и Беларусь», — сказала Золина.

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Рынок российского косметического производства уверенно растет, особенный спрос на российскую косметику отмечается и в онлайн-каналах продаж. По данным ряда источников, категория «Товары для красоты и здоровья» выросла в 2022 году почти на 50%. Розничные косметические сети вводят в ассортимент российские марки.

— Постепенно локальные производители замещают сырье, ушедшее с рынка, на азиатские и частично российские аналоги, — говорит председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), президент Национального общества косметических химиков (НОКХ) Татьяна Пучкова. — Интерес бизнеса к созданию новых российских брендов и организации косметических производств огромен. Многие косметические дистрибуторы в новых условиях задумываются о собственном производстве.

Пшик и блеск
корея косметика выставка
Фото: ТАСС/Александр Щербак

С уверенностью можно сказать, что ассортимент российских игроков бьюти-индустрии перекрывает все желания потребителя в косметике сегмента масс-, мидл- и низкого ценовых сегментов.

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Вместе с тем существенных изменений спроса даже на фоне новостей о возвращении топовых брендов в 2022 году не ожидается, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Согласно данным экспертов банка «Русский Стандарт», средний чек по рынку на покупку российской косметики за три квартала 2022 года составил 330 рублей, средний чек на косметику иностранных брендов — 463 рубля. Доля покупок российской косметики в общем объеме средств красоты выросла за три квартала до 30%, на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На долю премиального сегмента приходилось около 20% от оборотов, на средний и бюджетный сегменты — 80%.

— В текущий момент в розничных магазинах и на маркетплейсах всё еще продаются стоки товаров ушедших брендов, — отмечает Анна Лебсак-Клейманс. — На фоне сокращения предложения от иностранных компаний растет спрос на российскую и белорусскую косметику. До кризиса 2022 года доля импортных товаров составляла до 80% в косметике и почти 90% в парфюмерии.

По оценкам Fashion Consulting Group, цены на продукцию выросли на 30–50% в первом полугодии из-за скачков курса рубля весной 2022 года, мирового роста цен на сырье, усложнения логистики, затрат на поиски новых поставщиков. По данным Data Insight, во II квартале 2022 года было продано на 6% меньше косметических средств и парфюмерии, чем в I квартале 2022-го, и на 4% больше, чем в IV квартале 2021 года.

После роста цен в первом полугодии, несмотря на стабилизацию рубля, цены не снижались, так как сырье подорожало примерно на 40% к докризисному периоду. Например, такой ключевой ингредиент, как пальмовое масло, вырос в стоимости до 80%. В ближайшие месяцы, считают в Fashion Consulting Group, цены вряд ли пойдут вниз, хотя и рост вверх ограничен невысокой потребительской активностью.

Пшик и блеск
парфюмерия выставка покупатели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Иначе говоря, предлагаемый ассортимент будет ориентирован на более бюджетные категории товаров», — подчеркивают в FCG.

— По сравнению с прошлым годом объемы производства российской косметики не изменились, спрос стабилен, — говорит основатель бренда Lamaris Марина Писецкая. — Ожидаем рост продаж в 2023 году.

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По словам экспертов компании, рост продаж действительно есть, так как импорт уходит с полок магазинов и на замену остаются российские, корейские и адаптировавшиеся европейские бренды (европейские, как правило с небольшим потоком и экономкласса). Импортируют через третьи страны, которые разрешили ввоз. «Если раньше российских производителей рассматривали далеко не в первую очередь, то теперь приглашают стать партнерами-поставщиками, так как запасы заканчиваются, а новых поставок нет», — отмечают в Lamaris.

Свое среди чужих

На место ушедших брендов сейчас пытаются приходить как российские бренды, так и бренды, доступные для поставки в Россию. Например, из Южной Кореи, азиатских стран, Турции.

— Но понятно, что даже при таких попытках мы имеем ситуацию дефицита, потому что логистика доставки товаров из этих стран достаточно сложная плюс потребитель должен успеть сориентироваться, адаптироваться к ситуации, понять, «куда бежать» и что покупать, — говорит Анна Сикорская. — Поэтому сказать, что ситуация выглядит оптимистично с импортными товарами, пока довольно сложно. То, что на рынке у нас сейчас осталось, — это в основном складские запасы, которые были завезены до наступления санкций, они распродаются. Многие привычные товары действительно уже исчезли с полок магазинов.

Пшик и блеск
косметика выставка россия парфюмерия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На данный момент, по мнению директора Удмуртского филиала Института экономики УрО РАН Анны Овчинниковой, при производстве российской косметики наблюдается значительное снижение в натуральном выражении производства таких товаров, как средства для макияжа, кремы, шампуни, что объясняется отсутствием импортной компонентной базы. При этом наметился рост в таких категориях, как средства для маникюра и педикюра, лосьоны для ухода за кожей лица, солнцезащитные средств, туалетная вода, духи и одеколоны.

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По данным экспертов, непростая ситуация сложилась с профессиональными продуктами, например с красителями для волос. По словам специалистов, с этой проблемой столкнулись многие салоны красоты. Заместить привычные бренды пока оказывается довольно проблематично.

— Бизнес быстро приспосабливается, ищет варианты, ищет пути, — говорит Сикорская. — Серый импорт был определенным решением проблемы до поры до времени. Пока ситуация такова: российская косметическая продукция на 40–45% состоит из европейских и американских ингредиентов. Производители экстренно ищут им заменители. Большие надежды в этом смысле возлагались, конечно, на азиатские рынки, но выяснилось, что далеко не все ингредиенты там есть и могут заместить существующий дефицит. Кроме того, логистика тоже очень осложнилась: проблемы азиатского и турецкого сырья — это также и проблемы доставки, которые нельзя сбрасывать со счетов.

В прошлом году на долю отечественной косметической продукции с учетом локализованных производств зарубежных брендов приходилось около 38% рынка. Санкционные ограничения существенно изменили российский рынок. Из общего числа недружественных стран только США на законодательном уровне ввели ограничения на продажи косметики в Россию. Восьмой пакет санкций, принятый ЕС, ограничил закупки из России косметики, но не запретил ее поставки в нашу страну. Сейчас положительную динамику демонстрирует выпуск уходовой косметики. За 9 месяцев 2022 года он увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указывает замруководителя практики финансового консалтинга группы «Деловой профиль» Анна Крысина.

— Несмотря на то что большинство каналов закупок удалось переориентировать на Индию и Китай, зависимость от импорта сырья из ЕС остается высокой, — отмечает Анна Крысина. — По этой причине многие отечественные производители косметики вносят изменения в рецептуру и меняют ассортимент выпускаемой продукции, отдавая предпочтение органическим ингредиентам.

Пшик и блеск
парфюмерия выставка покупатели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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По ее словам, параллельный импорт еще не полностью вытеснил с полок магазинов косметики сделанные ранее запасы. «Эффект импортозамещения в косметической отрасли весьма заметен. За 9 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем в пять раз увеличилось производство лосьонов для ухода за кожей лица и в два раза — за кожей тела, в 3,3 раза повысился выпуск уходовой косметики для макияжа, на 74% — кремов для бритья, на 27% — средств для очистки кожи и на 13% — кремов для ног», — сказала Крысина.

Уже ввезенные в рамках параллельного импорта товары будут реализовываться поставщиками без каких-либо ограничений, убеждена доцент кафедры финансов денежного обращения и кредита УрГЭУ Алена Заборовская.

— Пока будут восстанавливаться логистические цепочки прямых поставок от производителя, товары, ввезенные параллельным импортом, будут пользоваться спросом и, скорее всего, полностью реализованы, — резюмировала она.

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