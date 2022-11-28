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Ай Падение: спрос на iPhone упал в 2,5 раза

Гаджеты от Apple рискуют выпасть из топ подарков на Новый год
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Спрос на линейку iPhone 14 в России c момента выпуска этой осенью упал в 2,5 раза по сравнению с продажами гаджетов предыдущей модели за аналогичный период. Об этом «Известиям» рассказали два источника в разных сотовых операторах и подтвердили дистрибьюторы. По словам экспертов, причиной рекордно низкого спроса на «яблочную» продукцию стало отключение Apple Pay, отсутствие больших инноваций в самих девайсах и официальной гарантии от производителя. При этом сложилась любопытная тенденция — жители Европы, США и Ближнего Востока могут остаться на рождественские праздники без «яблочных» устройств, поскольку минимальные сроки доставки составляют четыре недели, а в РФ, наоборот, предложение этих устройств пока превышает спрос.

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Спрос на линейку iPhone 14 с момента старта продаж осенью в 2,5 раза ниже, чем на гаджеты предыдущей модели за аналогичный период, сообщил «Известиям» источник в одном из сотовых операторов. Информацию подтвердил собеседник в другом мобильном операторе.

С сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тыс. айфонов, что на 60% меньше, чем за этот же период годом ранее (1 млн штук), — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Марвел-дистрибуции» (один из крупнейших российских оптовых IT-дистрибьюторов, который занимается закупкой техники и аксессуаров. — «Известия»)

По словам представителя компании, спрос на айфоны упал и за неполный год в целом. В нынешнем году в России было продано 2,96 млн айфонов (с января по ноябрь). Это на 35,2% меньше, чем за такой же период в 2021 году.

Ай падение
айфон
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По сравнению с прошлым годом продажи iPhone в 2022 году сократились на 17%, — подтвердила тенденцию пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на снижение интереса российских пользователей к iPhone повлияли сразу несколько факторов.

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Россия — страна победивших NFC-платежей, которые теперь в iPhone не работают. Пользователи смартфонов Apple также испытывают затруднения с пополнением счета Apple ID, в частности, туда можно класть средства только через определенных сотовых операторов, — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

По его словам, не последнюю роль в снижении интереса россиян к гаджетам Apple сыграла и высокая цена на устройства. Базовый iPhone 14 стал дороже iPhone 13 на $100, а в России стоимость увеличилась еще больше — если iPhone 13 в минимальной комплектации на 128 ГБ на момент старта продаж стоил 80 тыс. рублей, то iPhone 14 теперь можно приобрести минимум за 90 тыс. рублей (примерно на $165), добавил эксперт.

— В-третьих, свою роль сыграла стагнация в линейке iPhone 14. Новая 48 Мп-камера, хоть и опережает предыдущие поколения по характеристикам, всё еще не превосходит камеры из iPhone 13 Pro по качеству — Apple до сих пор не раскрыли потенциал нового сенсора по максимуму и лишь медленно улучшают алгоритмы с каждой новой прошивкой, — заметил Евгений Харитонов.

По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, на низком желании россиян покупать смартфоны Apple сказалось и отсутствие официальной гарантии от производителя.

Ай падение
айфон
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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— Сейчас девайсы ввозятся по параллельному импорту с гарантией от продавца. Раньше же, купив айфон у крупных ритейлеров, можно было обратиться в любой официальный сервисный центр Apple в случае поломки или неисправности гаджета, — напомнил он.

Объемы продаж смартфонов в количественном выражении всё сильнее сдвигаются в сторону дешевой техники, добавил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Те, кто раньше мог позволить себе новый айфон (и повысить эту статистику продаж), теперь либо не покупают вообще ничего, либо, что гораздо реже, вынуждены переходить на более дешевое устройство, — констатировал специалист.

«Известия» направили запросы в МТС, «Билайн» и diHouse.

«Яблочный» парадокс

Снижение спроса на айфоны в России привело к ситуации, когда в нашей стране «яблочные» девайсы будут в свободном доступе в преддверии новогодних праздников, а в Европе, США и Ближнем Востоке пользователи не смогут дождаться своих устройств на Рождества, поскольку минимальный срок доставки iPhone 14 и iPhone 14 Pro в онлайн-магазинах этих регионов составляет четыре недели.

Пока дефицита новых iPhone в России не предвидится. Товар есть на полках магазинов, а в скором времени доедут новые партии, которые сейчас находятся в транзите, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Марвел-Дистрибуции».

Не ожидает нехватки айфонов и директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Ай падение
айфог
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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— Мы делаем всё возможное, чтобы максимально удовлетворить спрос, и наши клиенты в преддверии праздников могли приобрести оригинальные девайсы Apple себе или в подарок. Располагаем уже сформированными товарными запасами iPhone 14 (на выбор доступны конфигурации с двумя nano-SIM, только eSIM и nano-SIM/eSIM), есть и механики пополнения стока, — рассказал «Известиям» специалист пресс-службы «М.Видео – Эльдорадо» Андрей Петров.

Из-за прекращения поставок в начале года на российском рынке образовался дефицит продукции Apple, который оказывал прямое влияние на продажи. Сейчас ассортимент восстановился, доступны к покупке и флагманские модели устройств, добавили в пресс-службе «Ситилинка»

Компания Apple уже признала наличие проблемы. В опубликованном на официальном сайте пресс-релизе, говорится о том, что корпорация ожидает меньший объем поставок в преддверии рождественских праздников и покупатели будут дольше ждать свои заказы.

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