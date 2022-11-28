Ай Падение: спрос на iPhone упал в 2,5 раза

Спрос на линейку iPhone 14 в России c момента выпуска этой осенью упал в 2,5 раза по сравнению с продажами гаджетов предыдущей модели за аналогичный период . Об этом «Известиям» рассказали два источника в разных сотовых операторах и подтвердили дистрибьюторы. По словам экспертов, причиной рекордно низкого спроса на «яблочную» продукцию стало отключение Apple Pay, отсутствие больших инноваций в самих девайсах и официальной гарантии от производителя. При этом сложилась любопытная тенденция — жители Европы, США и Ближнего Востока могут остаться на рождественские праздники без «яблочных» устройств, поскольку минимальные сроки доставки составляют четыре недели, а в РФ, наоборот, предложение этих устройств пока превышает спрос.

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Спрос на линейку iPhone 14 с момента старта продаж осенью в 2,5 раза ниже, чем на гаджеты предыдущей модели за аналогичный период, сообщил «Известиям» источник в одном из сотовых операторов. Информацию подтвердил собеседник в другом мобильном операторе.

— С сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тыс. айфонов, что на 60% меньше, чем за этот же период годом ранее (1 млн штук) , — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Марвел-дистрибуции» (один из крупнейших российских оптовых IT-дистрибьюторов, который занимается закупкой техники и аксессуаров. — «Известия»)

По словам представителя компании, спрос на айфоны упал и за неполный год в целом. В нынешнем году в России было продано 2,96 млн айфонов (с января по ноябрь). Это на 35,2% меньше, чем за такой же период в 2021 году.

Ай падение Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— По сравнению с прошлым годом продажи iPhone в 2022 году сократились на 17% , — подтвердила тенденцию пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на снижение интереса российских пользователей к iPhone повлияли сразу несколько факторов.

— Россия — страна победивших NFC-платежей, которые теперь в iPhone не работают. Пользователи смартфонов Apple также испытывают затруднения с пополнением счета Apple ID, в частности, туда можно класть средства только через определенных сотовых операторов, — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

По его словам, не последнюю роль в снижении интереса россиян к гаджетам Apple сыграла и высокая цена на устройства. Базовый iPhone 14 стал дороже iPhone 13 на $100, а в России стоимость увеличилась еще больше — если iPhone 13 в минимальной комплектации на 128 ГБ на момент старта продаж стоил 80 тыс. рублей, то iPhone 14 теперь можно приобрести минимум за 90 тыс. рублей (примерно на $165), добавил эксперт.

— В-третьих, свою роль сыграла стагнация в линейке iPhone 14. Новая 48 Мп-камера, хоть и опережает предыдущие поколения по характеристикам, всё еще не превосходит камеры из iPhone 13 Pro по качеству — Apple до сих пор не раскрыли потенциал нового сенсора по максимуму и лишь медленно улучшают алгоритмы с каждой новой прошивкой, — заметил Евгений Харитонов.

По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, на низком желании россиян покупать смартфоны Apple сказалось и отсутствие официальной гарантии от производителя.

Ай падение Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Сейчас девайсы ввозятся по параллельному импорту с гарантией от продавца. Раньше же, купив айфон у крупных ритейлеров, можно было обратиться в любой официальный сервисный центр Apple в случае поломки или неисправности гаджета, — напомнил он.

Объемы продаж смартфонов в количественном выражении всё сильнее сдвигаются в сторону дешевой техники , добавил главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

— Те, кто раньше мог позволить себе новый айфон (и повысить эту статистику продаж), теперь либо не покупают вообще ничего, либо, что гораздо реже, вынуждены переходить на более дешевое устройство , — констатировал специалист.

«Известия» направили запросы в МТС, «Билайн» и diHouse.

«Яблочный» парадокс

Снижение спроса на айфоны в России привело к ситуации, когда в нашей стране «яблочные» девайсы будут в свободном доступе в преддверии новогодних праздников, а в Европе, США и Ближнем Востоке пользователи не смогут дождаться своих устройств на Рождества , поскольку минимальный срок доставки iPhone 14 и iPhone 14 Pro в онлайн-магазинах этих регионов составляет четыре недели.

— Пока дефицита новых iPhone в России не предвидится. Товар есть на полках магазинов, а в скором времени доедут новые партии, которые сейчас находятся в транзите , — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Марвел-Дистрибуции».

Не ожидает нехватки айфонов и директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов.

Ай падение Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Мы делаем всё возможное, чтобы максимально удовлетворить спрос, и наши клиенты в преддверии праздников могли приобрести оригинальные девайсы Apple себе или в подарок. Располагаем уже сформированными товарными запасами iPhone 14 (на выбор доступны конфигурации с двумя nano-SIM, только eSIM и nano-SIM/eSIM), есть и механики пополнения стока, — рассказал «Известиям» специалист пресс-службы «М.Видео – Эльдорадо» Андрей Петров.

Из-за прекращения поставок в начале года на российском рынке образовался дефицит продукции Apple, который оказывал прямое влияние на продажи. Сейчас ассортимент восстановился, доступны к покупке и флагманские модели устройств, добавили в пресс-службе «Ситилинка»