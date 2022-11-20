Запрос в цене: магазины стали зарабатывать на установке недоступных приложений

Магазины техники стали продавать услугу установки на смартфоны недоступных для скачивания приложений , например, банков. За это они просят 1–2 тыс. рублей , выяснили «Известия», опросив точки продаж — «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, iStudio и другие. По словам их представителей, спрос на услугу высокий . Эксперты отмечают: если потребитель не предоставляет свои данные продавцу, а вводит их самостоятельно, то риски утечки минимальны. Но если сведения необходимо передать непосредственно сотруднику магазина, то после следует сразу же сменить пароли , советуют специалисты.

Заплатить за услугу

Установить на смартфон приложения, которые оказались недоступными для скачивания, стали предлагать магазины по продаже техники , выяснили «Известия», опросив ритейлеров. Предоставление услуги подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, iStudio и других.

Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» предлагает услугу в трех вариантах: онлайн на этапе оформления покупки, с выездом на дом, а также в любом розничном магазине при самовывозе , рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Установка обойдется пользователю в 990 рублей, при этом в нее входит неограниченное число приложений.

Запрос в цене Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Установить удаленные утилиты предлагают и в re:Store, подтвердили «Известиям» в пресс-службе компании, но детали не раскрыли. По словам продавцов re:Store, опрошенных «Известиями», удаленные из App Store приложения на iPhone устанавливают в магазинах бесплатно вне зависимости от того, где куплен гаджет . Единственное условие — с этой услугой обратиться следует утром , в час пик сотрудники компании могут отказать в установке, поскольку такая помощь покупателям — не основной профиль компании. Сейчас это востребованная функция, в день два обращения поступают стабильно, уточнили там.

В магазине электроники iStudio установка одного приложения обойдется в 2 тыс. рублей, рассказали его сотрудники. Они уточнили, что у компании есть доступ к скачиванию оригинальных приложений, которые были удалены из App Store , но схему раскрыть отказались. По их словам, установка таких программ — сейчас одна из основных услуг при покупке телефона.

Запрос в цене Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В магазинах на «Горбушкином дворе» такая помощь обойдется в 1 тыс. рублей. В эту стоимость также, как в «М.Видео-Эльдорадо», входит неограниченное число приложений, которые могут установить на смартфон. По словам продавцов магазинов, за таким сервисом в день обращается до десяти покупателей . Установка одного приложения занимает 10–20 минут.

Способы установки

В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Известиям», что пользователь самостоятельно авторизуется, вводит свои банковские данные. После сотрудник магазина перенесет или установит банковское приложение , используя надежное и безопасное ПО (какое именно — компания не разглашает).

В одном из магазинов re:Store корреспонденту «Известий» рассказали о двух способах установки утилит через приложение iMazing. В первом случае их можно установить без особых усилий, если приложение ранее было скачено на устройство — тогда оно сохранено в библиотеке iTunes . Во втором случае потребуется помощь друга: необходимую программу можно скопировать из его учетной записи и перенести в новую через iMazing . Правда, изначальному владельцу приложения придется войти в учетку под своими данными, но только один раз — чтобы перенести приложение с его устройства на другое, уточнили в re:Store.

— Владельцы Android могут установить российский магазин приложений RuStore, где представлены все необходимые утилиты. С iOS ситуация сложнее — чтобы их установить на iPhone, устройство необходимо перепрошить, а это довольно опасно , — считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Запрос в цене Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Услуга магазинов цифровой техники оказалась действительно очень востребованной у клиентов, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет торговли Артем Соколов. Собственно, и появилась она вследствие потребительских запросов: покупатели хотят сегодня получать не только качественную технику, но и необходимый сервис, добавил он.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос на сервисные услуги по установке ПО на смартфоны резко вырос весной , когда работа некоторых приложений дала сбой. Например, в апреле в годовом сопоставлении покупатели «М.Видео-Эльдорадо» в 1,5 раза чаще приобретали вместе с новым смартфоном пакеты настроек и приложений iOS и Android.

— Сейчас в топ по популярности среди услуг у наших покупателей входят перенос данных со старых устройств. Спрос на нее в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35%, а на установку приложений, в том числе банкинга, увеличился на 55% квартал к кварталу , — сказала руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.