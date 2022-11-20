Запрос в цене: магазины стали зарабатывать на установке недоступных приложений
Магазины техники стали продавать услугу установки на смартфоны недоступных для скачивания приложений, например, банков. За это они просят 1–2 тыс. рублей, выяснили «Известия», опросив точки продаж — «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, iStudio и другие. По словам их представителей, спрос на услугу высокий. Эксперты отмечают: если потребитель не предоставляет свои данные продавцу, а вводит их самостоятельно, то риски утечки минимальны. Но если сведения необходимо передать непосредственно сотруднику магазина, то после следует сразу же сменить пароли, советуют специалисты.
Заплатить за услугу
Установить на смартфон приложения, которые оказались недоступными для скачивания, стали предлагать магазины по продаже техники, выяснили «Известия», опросив ритейлеров. Предоставление услуги подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, iStudio и других.
Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» предлагает услугу в трех вариантах: онлайн на этапе оформления покупки, с выездом на дом, а также в любом розничном магазине при самовывозе, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Установка обойдется пользователю в 990 рублей, при этом в нее входит неограниченное число приложений.
Установить удаленные утилиты предлагают и в re:Store, подтвердили «Известиям» в пресс-службе компании, но детали не раскрыли. По словам продавцов re:Store, опрошенных «Известиями», удаленные из App Store приложения на iPhone устанавливают в магазинах бесплатно вне зависимости от того, где куплен гаджет. Единственное условие — с этой услугой обратиться следует утром, в час пик сотрудники компании могут отказать в установке, поскольку такая помощь покупателям — не основной профиль компании. Сейчас это востребованная функция, в день два обращения поступают стабильно, уточнили там.
В магазине электроники iStudio установка одного приложения обойдется в 2 тыс. рублей, рассказали его сотрудники. Они уточнили, что у компании есть доступ к скачиванию оригинальных приложений, которые были удалены из App Store, но схему раскрыть отказались. По их словам, установка таких программ — сейчас одна из основных услуг при покупке телефона.
В магазинах на «Горбушкином дворе» такая помощь обойдется в 1 тыс. рублей. В эту стоимость также, как в «М.Видео-Эльдорадо», входит неограниченное число приложений, которые могут установить на смартфон. По словам продавцов магазинов, за таким сервисом в день обращается до десяти покупателей. Установка одного приложения занимает 10–20 минут.
Способы установки
В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали «Известиям», что пользователь самостоятельно авторизуется, вводит свои банковские данные. После сотрудник магазина перенесет или установит банковское приложение, используя надежное и безопасное ПО (какое именно — компания не разглашает).
В одном из магазинов re:Store корреспонденту «Известий» рассказали о двух способах установки утилит через приложение iMazing. В первом случае их можно установить без особых усилий, если приложение ранее было скачено на устройство — тогда оно сохранено в библиотеке iTunes. Во втором случае потребуется помощь друга: необходимую программу можно скопировать из его учетной записи и перенести в новую через iMazing. Правда, изначальному владельцу приложения придется войти в учетку под своими данными, но только один раз — чтобы перенести приложение с его устройства на другое, уточнили в re:Store.
— Владельцы Android могут установить российский магазин приложений RuStore, где представлены все необходимые утилиты. С iOS ситуация сложнее — чтобы их установить на iPhone, устройство необходимо перепрошить, а это довольно опасно, — считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.
Услуга магазинов цифровой техники оказалась действительно очень востребованной у клиентов, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет торговли Артем Соколов. Собственно, и появилась она вследствие потребительских запросов: покупатели хотят сегодня получать не только качественную технику, но и необходимый сервис, добавил он.
По данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос на сервисные услуги по установке ПО на смартфоны резко вырос весной, когда работа некоторых приложений дала сбой. Например, в апреле в годовом сопоставлении покупатели «М.Видео-Эльдорадо» в 1,5 раза чаще приобретали вместе с новым смартфоном пакеты настроек и приложений iOS и Android.
— Сейчас в топ по популярности среди услуг у наших покупателей входят перенос данных со старых устройств. Спрос на нее в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35%, а на установку приложений, в том числе банкинга, увеличился на 55% квартал к кварталу, — сказала руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева.
Вопрос в том, безопасно ли использовать способы установки, которые сейчас предлагают на рынке: если пользователь не предоставляет свои данные продавцу, а вводит их самостоятельно, то рисков меньше, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если же сведения необходимо передать непосредственно сотруднику магазина, то после надо сразу сменить пароли. Сами приложения будут нормально работать после такой установки, по крайней мере первое время, сказал он.