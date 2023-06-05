Дополнение следует: когда новая гарнитура Apple появится в России

Apple представила новые версии операционных систем для своих смартфонов, часов, планшетов и ноутбуков. Вендор показал ряд новых устройств — MacBook Air, компьютеры Mac Studio и Mac Pro, а также гарнитуру дополненной реальности Vision Pro стоимостью $3,5 тыс. Ритейлеры полагают, что гаджеты, анонсированные «яблочной» компанией, будут доступны для покупки в России через месяц после мирового старта продаж.

Альтернативная реальность

На ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple представила систему дополненной реальности Vision Pro. Устройство стало первым с момента анонса Apple Watch в 2014 году принципиально новым гаджетом компании из Купертино .

Гарнитура представляет собой шлем, который можно использовать как в режиме дополненной реальности, когда на виртуальные элементы «накладываются» на реальные, так и в полностью виртуальном режиме, например для просмотра видео или работы с контентом . Управлять шлемом можно как с помощью рук, так и глазами, а также через голосовой помощник — Siri.

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Владельцы смогут использовать существующие приложения Apple в формате смешанной реальности. Например, для просмотра фильмов, видео и аудиозвонков, игр и так далее.

— Apple Vision Pro не станет популярным в первом поколении, потому что у него мало сценариев использования, кроме просмотра сайтов на огромных диагоналях там, где нельзя установить монитор, и просмотра 3D-видео и фото дома . При этом стоит помнить, что 3D-кино провалилось в продажах вместе с гаджетами, которые его продвигали, еще 10 лет назад, — считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

С программной точки зрения ничего настолько же продуманного еще не выпускали — сейчас этот шлем выглядит ближе к обычному пользователю, также, как первый iPad был удобнее всех созданных до него Windows-планшетов, полагает эксперт.

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Vision Pro поступит в продажу только в следующем году по цене $3,5 тыс . Пока компания раздала гарнитуру разработчикам, чтобы те смогли адаптировать под нее свои приложения.

С новым софтом

В iPhone обновилось приложение «Звонки». Теперь пользователь может создать собственный аватар как в социальных сетях — он будет отображаться у собеседника в момент звонка . Кроме того, появилась возможность перевода речи звонящего в текст в реальном времени. В iMessage (сообщениях Apple) внедрили аналогичную Telegram функцию перевода речи в текст .

Добавили приложение Journal. Это своего рода дневник, основанный на местоположении пользователя . Смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max оснастили новыми функции для всегда включенного дисплея — например, когда гаджет установлен на зарядной станции, он может отображать текущее время на весь экран.

iPad OS получила возможность персонализации экрана блокировки — точно такую же, как в iOS 16 на iPhone. Пользователи могут создавать сразу несколько обоев и переключаться между ними. Также на домашний экран можно добавлять виджеты, например карты или приложения «Погода». Приложение «Заметки» научилось работать с PDF-файлами и редактировать их .

Фото: REUTERS/Mike Segar/File Photo

Новая MacOS — она называется Sonoma — получила все те же функции, что и ОС для iPhone и iPad. В системе появятся видеозаставки — пользователь сможет выбрать видео, которые показываются на мониторе, пока экран заблокирован. Установленные на Mac виджеты, например, такие как «Погода», синхронизируются с другими «яблочными» устройствами .

Apple также пообещала, что на Mac OS теперь будет больше игр. Например, японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что Death Standing появится на компьютерах компании позже в этом году .

— Обновления операционных систем впечатления не произвели — все это уже было либо в Telegram, либо в бразузерах Chrome/Firefox, либо в Android . Натужное воскрешение виджетов в компьютерах и ноутбуках, бессмысленность которых Microsoft осознала еще в 2007 году в системе Vista, обескураживает больше всего, — отметил Евгений Харитонов.

На Apple TV теперь можно переключаться между несколькими пользователями. Кроме того, владельцы приставки получили функцию звонков FaceTime. В данном случае камерой будет iPhone или iPad, изображение собеседника выводится на телевизор .

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Главным нововведением WatchOS стало множество циферблатов и интерфейсов приложений. Например, колесико Digital Crown теперь используется не только для прокрутки меню, но для доступа к виджетам . Появился специальный вид тренировки — для велосипедистов. Девайс может подключаться по Bluetooth к определенным видам тренажеров.

Компьютеры и процессоры

Apple также представила новый MacBook Air. Устройство получило 15-дюймовый дисплей и работает на процессоре M2 . Толщина девайса составляет 11,5 мм. Потребители могут выбрать конфигурацию до 24 Гб оперативной и 2 ТБ встроенной памяти.

Кроме MacBook Air Apple обновила настольные компьютеры. Компания представила Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra. Согласно заверениям производителя, новый чип на 20% быстрее предыдущего . Так корпорация показала новую версию «большого» ПК — Mac Pro.

Новинки поступят в продажу по всему миру на следующей неделе. Стоимость лэптопа — $1299, Mac Studio — от $2 тыс., а Mac Pro — от $7 тыс .

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Опрошенные «Известиями» ритейлеры обещают, что новинки, представленные компанией, будут доступны в России через месяц после анонса .

— После того, как компания представляет новые устройства, ей необходимо до двух недель, чтобы товар появился в рознице. Чтобы привезти гаджеты в Россию, потребуется еще три-четыре недели , — сказал одного из дистрибьюторов по закупкам по параллельному импорту Аркадий Маркарьян.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» «Известиям» сообщили, что делают все возможное, чтобы покупатели получали востребованные новинки в России. Точно также заявили и в компании re:Store .

Сроки поставок во многом зависят от официального старта продаж новинок Apple на мировом рынке , объяснили в пресс-службе «Билайн».

— Мы планируем представить новинки от Apple в нашей розничной сети , — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.