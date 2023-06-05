Дополнение следует: когда новая гарнитура Apple появится в России
Apple представила новые версии операционных систем для своих смартфонов, часов, планшетов и ноутбуков. Вендор показал ряд новых устройств — MacBook Air, компьютеры Mac Studio и Mac Pro, а также гарнитуру дополненной реальности Vision Pro стоимостью $3,5 тыс. Ритейлеры полагают, что гаджеты, анонсированные «яблочной» компанией, будут доступны для покупки в России через месяц после мирового старта продаж.
Альтернативная реальность
На ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple представила систему дополненной реальности Vision Pro. Устройство стало первым с момента анонса Apple Watch в 2014 году принципиально новым гаджетом компании из Купертино.
Гарнитура представляет собой шлем, который можно использовать как в режиме дополненной реальности, когда на виртуальные элементы «накладываются» на реальные, так и в полностью виртуальном режиме, например для просмотра видео или работы с контентом. Управлять шлемом можно как с помощью рук, так и глазами, а также через голосовой помощник — Siri.
Владельцы смогут использовать существующие приложения Apple в формате смешанной реальности. Например, для просмотра фильмов, видео и аудиозвонков, игр и так далее.
— Apple Vision Pro не станет популярным в первом поколении, потому что у него мало сценариев использования, кроме просмотра сайтов на огромных диагоналях там, где нельзя установить монитор, и просмотра 3D-видео и фото дома. При этом стоит помнить, что 3D-кино провалилось в продажах вместе с гаджетами, которые его продвигали, еще 10 лет назад, — считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
С программной точки зрения ничего настолько же продуманного еще не выпускали — сейчас этот шлем выглядит ближе к обычному пользователю, также, как первый iPad был удобнее всех созданных до него Windows-планшетов, полагает эксперт.
Vision Pro поступит в продажу только в следующем году по цене $3,5 тыс. Пока компания раздала гарнитуру разработчикам, чтобы те смогли адаптировать под нее свои приложения.
С новым софтом
В iPhone обновилось приложение «Звонки». Теперь пользователь может создать собственный аватар как в социальных сетях — он будет отображаться у собеседника в момент звонка. Кроме того, появилась возможность перевода речи звонящего в текст в реальном времени. В iMessage (сообщениях Apple) внедрили аналогичную Telegram функцию перевода речи в текст.
Добавили приложение Journal. Это своего рода дневник, основанный на местоположении пользователя. Смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max оснастили новыми функции для всегда включенного дисплея — например, когда гаджет установлен на зарядной станции, он может отображать текущее время на весь экран.
iPad OS получила возможность персонализации экрана блокировки — точно такую же, как в iOS 16 на iPhone. Пользователи могут создавать сразу несколько обоев и переключаться между ними. Также на домашний экран можно добавлять виджеты, например карты или приложения «Погода». Приложение «Заметки» научилось работать с PDF-файлами и редактировать их.
Новая MacOS — она называется Sonoma — получила все те же функции, что и ОС для iPhone и iPad. В системе появятся видеозаставки — пользователь сможет выбрать видео, которые показываются на мониторе, пока экран заблокирован. Установленные на Mac виджеты, например, такие как «Погода», синхронизируются с другими «яблочными» устройствами.
Apple также пообещала, что на Mac OS теперь будет больше игр. Например, японский геймдизайнер Хидео Кодзима заявил, что Death Standing появится на компьютерах компании позже в этом году.
— Обновления операционных систем впечатления не произвели — все это уже было либо в Telegram, либо в бразузерах Chrome/Firefox, либо в Android. Натужное воскрешение виджетов в компьютерах и ноутбуках, бессмысленность которых Microsoft осознала еще в 2007 году в системе Vista, обескураживает больше всего, — отметил Евгений Харитонов.
На Apple TV теперь можно переключаться между несколькими пользователями. Кроме того, владельцы приставки получили функцию звонков FaceTime. В данном случае камерой будет iPhone или iPad, изображение собеседника выводится на телевизор.
Главным нововведением WatchOS стало множество циферблатов и интерфейсов приложений. Например, колесико Digital Crown теперь используется не только для прокрутки меню, но для доступа к виджетам. Появился специальный вид тренировки — для велосипедистов. Девайс может подключаться по Bluetooth к определенным видам тренажеров.
Компьютеры и процессоры
Apple также представила новый MacBook Air. Устройство получило 15-дюймовый дисплей и работает на процессоре M2. Толщина девайса составляет 11,5 мм. Потребители могут выбрать конфигурацию до 24 Гб оперативной и 2 ТБ встроенной памяти.
Кроме MacBook Air Apple обновила настольные компьютеры. Компания представила Mac Studio на процессорах M2 Max и M2 Ultra. Согласно заверениям производителя, новый чип на 20% быстрее предыдущего. Так корпорация показала новую версию «большого» ПК — Mac Pro.
Новинки поступят в продажу по всему миру на следующей неделе. Стоимость лэптопа — $1299, Mac Studio — от $2 тыс., а Mac Pro — от $7 тыс.
Опрошенные «Известиями» ритейлеры обещают, что новинки, представленные компанией, будут доступны в России через месяц после анонса.
— После того, как компания представляет новые устройства, ей необходимо до двух недель, чтобы товар появился в рознице. Чтобы привезти гаджеты в Россию, потребуется еще три-четыре недели, — сказал одного из дистрибьюторов по закупкам по параллельному импорту Аркадий Маркарьян.
В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» «Известиям» сообщили, что делают все возможное, чтобы покупатели получали востребованные новинки в России. Точно также заявили и в компании re:Store.
Сроки поставок во многом зависят от официального старта продаж новинок Apple на мировом рынке, объяснили в пресс-службе «Билайн».
— Мы планируем представить новинки от Apple в нашей розничной сети, — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
В компании Ozon рассказали, что намерены открыть предзаказ на новинки Apple. Продавцы на площадке представят их вскоре после официального релиза, добавил представитель маркетплейса.