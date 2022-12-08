Куда ж ты катишься: Apple хочет сбежать из Китая

Компания Apple готовится «отвязаться» от Китая: в планах американцев перенести до половины всего производства за пределы КНР. Антиковидная политика, развернутая китайскими властями, больно ударила по операционному процессу и нарушила логистические цепочки. По некоторым оценкам, производство iPhone может упасть процентов на тридцать из-за ситуации на заводе Foxconn. Удастся ли Apple «план побега», выясняли «Известия».

Производство встало

О планах перенести существенный объем производства из Китая за его пределы в Apple говорили уже давно. Речь шла о Вьетнаме и Индии, где у компании уже есть заводы.

В КНР, где собирают 90% всех «яблочных» устройств, дела идут неважно. Жесткая политика властей относительно COVID-19 больно ударила по производственному процессу. В стране объявляли локдаун за локдауном — как раз в тех городах, где расположены сборочные цеха Apple. А в последний месяц обстановка накалилась.

Куда ж ты катишься Столкновение сил безопасности с рабочими во время акции протеста у завода-поставщика Apple Foxconn в Чжэнчжоу, Китай Фото: REUTERS

В конце октября на крупнейшем заводе Foxconn в Чжэнчжоу произошла вспышка COVID-19, и сотрудников изолировали на его территории. Это обернулось массовыми бунтами и простоем. В результате завод сообщил о резком падении финансовых показателей. Выручка Foxconn в ноябре рухнула на 29% и на 11% по сравнению с прошлым годом. Эксперты уже высказывают скепсис относительно будущности производства.

По некоторым оценкам, производство iPhone в Китае из-за событий в Чжэнчжоу может упасть минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. В частности, Bloomberg уже сообщал, что крупная американская торговая сеть BestBuy ожидает дефицита в примерно 6 млн штук iPhone 14 Pro. Следует заметить, что именно эту модель и собирают на заводе в Чжэнчжоу, где продолжаются связанные с карантином беспорядки.

Ускорила процесс

Всё это привело к тому, что Apple ускорила процесс по переносу части своего производства за пределы КНР.

По данным The Wall Street Journal, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продукции не в Китае, а в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Пока объемы сборки там невелики.

Куда ж ты катишься Фото: Global Look Press/Budrul Chukrut

Так, на Индию приходится от 2% до 4% производства iPhone. Однако согласно отчету JP Morgan, к концу 2022 года Apple перенесет 5% мирового производства iPhone 14 в Индию и будет расширять свои производственные мощности в стране. В результате к 2025 году там будут производить 25% всех смартфонов.

Что касается Вьетнама, то там планируют производить 20% всех планшетов iPad и часов Apple Watch, 5% MacBook и 65% AirPods к 2025 году.

Нет мощностей

Однако в успехе амбициозных планов аналитики сомневаются: производственных мощностей в Индии и Вьетнаме не хватает, а нарастить их в короткие сроки не получится. По оценкам исследовательской CounterPoint Research, Apple потребуются годы, чтобы диверсифицироваться за пределами КНР.

Вдобавок эти страны пока не получили мирового признания в качестве высокотехнологичных производителей сложных устройств. А геоэкономическая напряженность между Пекином и Дели может обернуться неприятным сюрпризом и существенно снизить долю рынка Apple в Китае, указывает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

Куда ж ты катишься Фото: Global Look Press/Budrul Chukrut

— Перенести производство в Индию сложно: не хватит квалифицированных кадров. Оставаться в Китае в том виде, в котором компания присутствует сейчас, нецелесообразно — из-за сбоев в цепочках поставок и ухудшением отношений между США и КНР, — добавляет аналитик.

Минимальные возможности

Эксперты указывают и на то, что диверсификации могут помешать противоречивые законодательные ограничения, действующие на уровне различных штатов в Индии.

«Индия — это Дикий Запад с точки зрения последовательности правил и ввоза и вывоза товаров», — цитирует WSJ Дэна Панзика, бывшего исполнительного директора Foxconn.

Куда ж ты катишься Фото: REUTERS/Ann Wang

Во Вьетнаме также не хватает «рабочих рук» и сборочных мощностей. Почти все они обслуживают южнокорейских Samsung и LG, и как считают аналитики, отвоевать долю Apple будет непросто.

— У Apple есть минимальные возможности для разрешения этой катастрофической ситуации в ближайшем будущем. Переход из Китая будет непростым и сопряжен с явными логистическими, инженерными и инфраструктурными препятствиями, — подчеркивают аналитики инвестиционной компании Wedbush.

Заметно подешевела

Весной Apple уже потеряла статус самой дорогой компании в мире. Еще в начале года ее капитализация превышала $3 трлн, но с тех пор она начала стремительно дешеветь, потеряв 20%. стоимости. Аналитики не исключают, что «план побега» из Китайской Народной Республики ускорит этот процесс.

Куда ж ты катишься Фото: REUTERS/Aly Song

— Любые резкие изменения в операционной деятельности компании в Азии делают непредсказуемыми прогнозы по производству и сбыту продукции. Если из-за волнений рабочих на китайском предприятии акции Apple в моменте потеряли 2%, то на фоне более существенных потрясений, связанных с переносом производства, нарушением логистической цепочки и продолжающимся снижением продаж капитализация именитого бренда будет таять на глазах» , — отмечает Антонов.

При этом повышать цены на свою продукцию Apple будет затруднительно — на фоне стремительной экспансии китайских и южнокорейских конкурентов.