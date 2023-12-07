Очевидцы рассказали о стрельбе в брянской гимназии. Главное

В четверг, 7 декабря, 14-летняя школьница открыла огонь по ученикам в брянской гимназии № 5, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна девочка, получившая ранение, впоследствии скончалась. О том, что известно об инциденте и какими подробностями поделились очевидцы, читайте в материале «Известий».

Стрельба в гимназии Брянска

Утром 7 декабря 14-летняя девушка пронесла в здание гимназии оружие и во время урока открыла огонь по школьникам. Она сделала несколько выстрелов, после чего покончила с собой.

В результате были ранены пять человек, все они госпитализированы. Одна из пострадавших через некоторое время скончалась. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, состояние потерпевших оценивается как средней тяжести.

Как сообщил источник «Известий», двух ребят доставят вертолетом в Москву для лечения. Одного школьника направят в НМИЦ имени Приорова, а другого — в в РДКБ имени Пирогова.

Остальные ученики были экстренно эвакуированы, после инцидента их отпустили по домам. В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых видно, как дети покидают гимназию.

По предварительным данным, нападавшая пришла в школу с оружием отца. Как сообщил источник «Известий», мужчину доставили для допроса в городской отдел Следственного комитета. Отмечается, что родитель девочки не был задержан, его попросили дать объяснения. Также на допрос был вызван директор гимназии № 5.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

Очевидцы о стрельбе в гимназии Брянска

Ученики, ставшие очевидцами событий в брянской гимназии, поделились с «Известиями» деталями инцидента. По словам одного из школьников, после сообщения о стрельбе педагог закрыла дверь и велела ребятам сидеть тихо. Из окна дети видели, как к гимназии подъехала скорая помощь, к машине под руки вели хромающую девочку.

Другой учащийся рассказал, что ситуация вызвала опасения как у детей, так и у взрослых. Школьники боялись, что нападавшая может зайти к ним, а в двери кабинета постоянно кто-то стучал.

Учительница из гимназии № 5 сообщила «Известиям», что у девочки, которая начала стрельбу, есть сестра-близнец. Женщина отметила, что нападавшая была очень замкнута и ни с кем не общалась, тогда как ее сестра была более живой. По словам педагога, ярко выраженных конфликтов между сестрами не было. Отношениями с мальчиками они обе не интересовались.

По мнению другого учителя, сестра открывшей стрельбу девочки могла не знать о ее планах. Он рассказал, что нападавшая специально опоздала на второй урок и вошла в класс уже с оружием. После этого она сделала выстрел в потолок, а затем открыла огонь по ученикам. Педагог добавил, что в кармане у девочки были дополнительные патроны, но она ими не воспользовалась.

Как сообщила «Известиям» соседка семьи стрелявшей школьницы, мотивом преступления могла стать травля. По словам женщины, девочка жила с родителями и сестрой. При этом собеседница назвала семью нападавшей положительной. Она также уточнила, что в гимназии всегда хорошо работала охрана, посторонние в здание зайти не могли.

По данным Telegram-канала «112», отец нападавшей не знал о планах дочери и не заметил, что его оружие пропало. Мужчина пояснил следователям, что хранит его по всем правилам — в металлическом шкафу с замком. Все разрешительные документы у него есть. Вероятно, девочка украла ключ от сейфа и взяла в школу дробовик и охотничий нож. Как она уходила утром, мужчина не видел.

Причины поступка своей дочери отец назвать затруднился. По его словам, девочка не жаловалась на одноклассников. Если травля с их стороны и была, она держала переживания в себе и с родными не делилась.

Кроме того, стало известно, что отец нападавшей раньше работал в частном охранном предприятии (ЧОП). После увольнения он хотел продать свое оружие и даже разместил объявление на специализированном сайте.

Что известно о ЧОПе, охранявшем брянскую гимназию

«Известиям» удалось выяснить, что безопасностью школ в Брянске занимаются два частных охранных предприятия — «Экскалибур» и «Агентство Экскалибур».

По имеющимся сведениям, администрация города заключила с этими организациями контракты на несколько миллионов рублей по защите школ и детских садов. Только в текущем году ЧОПы подписали более 100 госконтрактов с образовательными учреждениями. Оба предприятия зарегистрированы по одному адресу.

Кроме того, по предварительным данным, у директора «Экскалибура», вероятно, в прошлом имелась судимость. Согласно закону, это обстоятельство запрещает заниматься охранной деятельностью.

Стрельба в гимназии Брянска — реакция властей

После инцидента губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в своем Telegram-канале, что семьям всех пострадавших будет оказана необходимая помощь. Он также выразил соболезнования семье погибшей девочки. В свою очередь, глава Брянска Марина Дбар сообщила «Известиям», что в образовательных учреждениях города пройдут масштабные проверки по антитеррористической защищенности.

Кроме того, в регион была направлена группа от Минпросвещения России, которая сотрудничает с правоохранительными службами на месте событий, а также психологи, которые окажут поддержку учащимся, педагогам и родителям.

Ситуацию с пострадавшими во время стрельбы взяла на личный контроль уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале. Оказание помощи пострадавшим также взял на контроль глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать выводов по инциденту в брянской гимназии до окончания расследования. Он указал, что правоохранительные органы должны разобраться в ситуации и определить, почему не сработали меры, которые были предприняты в учебном заведении.

По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, безопасностью в школах должны заниматься профессионалы, имеющие специальную подготовку. Он также указал на необходимость повышения финансирования образовательных учреждений в сфере безопасности.

Депутат указал, что в случае с инцидентом в Брянске ответственность лежит на руководстве гимназии. По его словам, вопросы появляются уже к тому, что у ребенка получилось пронести в здание оружие.