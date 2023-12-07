Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году
Общество
ФАС заблокировала более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах
Общество
«Известия» узнали подробности о ЧОП, охраняющей школу в Брянске
Политика
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили о забытом в Катаре Штайнмайере
Армия
Минобороны показало новые кадры сопровождения самолета Путина истребителями
Общество
Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Общество
VII форум «Языковая политика в РФ» стартовал в Москве
Мир
McDonald’s запустит сеть кафе под брендом CosMc’s
Мир
Американский журналист Карлсон заявил о поражении США в украинском конфликте
Общество
Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба

У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец

0
Фото: РИА Новости/Андрей Мазунин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У 14-летней девочки, которая открыла стрельбу в брянской гимназии № 5, есть сестра-близнец. Она в момент происшествия находилась в классе. Об этом 7 декабря сообщает ИА «Регнум» в Telegram-канале.

Один из учителей рассказал агентству, что девочки пришли в школу вместе. По версии следствия, сестра-близнец стрелявшей могла не знать о ее планах.

«Алина специально опоздала на второй урок. Она вошла в класс уже с дробовиком в руках. Сделала выстрел вверх, а потом выстрелила в спину ближайшему ученику, который пытался убежать. После школьница выстрелила в свою одноклассницу. Девочка была еще жива после выстрела. Она умерла не сразу», — сообщил учитель.

По его словам, у девочки в кармане были дополнительные патроны, но она ими не воспользовалась.

Кроме того, агентство сообщило, что отец ученицы раньше работал в частном охранном предприятии (ЧОП). Уволившись, он пытался продать ружье, из которого впоследствии стреляла девочка, на сайте оружейных объявлений. Оружие лежало в специальном шкафу, который дочь каким-то образом смогла открыть.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным МВД России, девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой. Всех учеников вывели из гимназии и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации.

В УВМД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась.

По информации источника «Известий», отца стрелявшей девочки доставили на допрос. Согласно данным собеседника, родитель ученицы не задержан. Его доставили в городской отдел СК, чтобы взять объяснение.

В свою очередь губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023