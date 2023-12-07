У открывшей стрельбу в брянской гимназии есть сестра-близнец

У 14-летней девочки, которая открыла стрельбу в брянской гимназии № 5, есть сестра-близнец. Она в момент происшествия находилась в классе. Об этом 7 декабря сообщает ИА «Регнум» в Telegram-канале.

Один из учителей рассказал агентству, что девочки пришли в школу вместе. По версии следствия, сестра-близнец стрелявшей могла не знать о ее планах.

«Алина специально опоздала на второй урок. Она вошла в класс уже с дробовиком в руках. Сделала выстрел вверх, а потом выстрелила в спину ближайшему ученику, который пытался убежать. После школьница выстрелила в свою одноклассницу. Девочка была еще жива после выстрела. Она умерла не сразу», — сообщил учитель.

По его словам, у девочки в кармане были дополнительные патроны, но она ими не воспользовалась.

Кроме того, агентство сообщило, что отец ученицы раньше работал в частном охранном предприятии (ЧОП). Уволившись, он пытался продать ружье, из которого впоследствии стреляла девочка, на сайте оружейных объявлений. Оружие лежало в специальном шкафу, который дочь каким-то образом смогла открыть.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным МВД России, девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой. Всех учеников вывели из гимназии и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации.

В УВМД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась.

По информации источника «Известий», отца стрелявшей девочки доставили на допрос. Согласно данным собеседника, родитель ученицы не задержан. Его доставили в городской отдел СК, чтобы взять объяснение.

В свою очередь губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).