Глава Брянска заявила о проверках по антитеррористической защищенности в школах

Глава города Брянска Марина Дбар в четверг, 7 декабря, подтвердила «Известиям», что в школах города проведут проверки по антитеррористической защищенности.

«Все учебные учреждения Брянска после происшествия в школе ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищенности», — сказала она.

Инцидент произошел 7 декабря. 14-летняя девочка пришла в школу с оружием и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Пострадали пять человек, впоследствии раненая девочка скончалась. Источник «Известий» сообщил, что двух учеников в тяжелом состоянии доставят вертолетом в Москву на лечение.

Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В Минпросвещения также выразили соболезнования семьям пострадавших и погибших и направили группу психологов в регион.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

Правоохранители также опросили отца стрелявшей. Источник «Известий» рассказал, что мужчина не знал о конфликтах дочери с кем-либо, на одноклассников она не жаловалась.