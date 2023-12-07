В Госдуме назвали способ обеспечить охрану школ после стрельбы в Брянске

Охрану в школах обязаны обеспечивать профессиональные люди, проходящие курсы специальной подготовки. Также необходимо обеспечить финансирование безопасности школ. Об этом депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в четверг, 7 декабря.

«Формат, когда в школе работает охранник, которого самого надо охранять, — это бутафория. Детей должны охранять так же, как в больницах, профессиональные люди. Не пенсионеры, а те, кто быстро реагирует, кто проходит специальные курсы физической подготовки», — подчеркнул парламентарий в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Хамзаева, в случае со стрельбой в Брянске вопросы возникают к тому, как ребенок смог пронести ружье в школу. Ответственность за это лежит на руководстве школы, подчеркнул он.

«Конечно, они опять будут отпираться, говоря о том, что не хватает бюджета. Поэтому должно быть федеральное финансирование безопасности школ, постоянные проверки. Необходимо организовать полноценную охрану», — заключил он.

Инцидент произошел ранее в этот день. В брянской гимназии №5 14-летняя девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой, сообщает телеканал «360». Всех учеников вывели из гимназии и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации.

В УВМД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Источник «Известий» отметил, что двух пострадавших учеников в тяжелом состоянии доставят вертолетом в Москву на лечение.

Кроме того, по информации собеседника «Известий», отца стрелявшей девочки доставили на допрос. Согласно данным источника, родитель ученицы не задержан. Его доставили в городской отдел СК, чтобы взять объяснение.

По словам одной из учащихся школы, восьмиклассница принесла ружье, принадлежащее ее отцу, в тубусе для бумаг, пишет ИА «Регнум».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), передает RT.

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.