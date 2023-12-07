В Брянске после стрельбы в гимназии начался допрос директора

Директор брянской гимназии, где восьмиклассница устроила стрельбу, находится в настоящее время на допросе. Об этом RT сообщает в четверг, 7 декабря, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ранее в этот день. В брянской гимназии №5 14-летняя девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой, передает НСН. Всех учеников вывели из гимназии и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации.

В УВМД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Источник «Известий» отметил, что двух пострадавших учеников в тяжелом состоянии доставят вертолетом в Москву на лечение.

Кроме того, по информации собеседника «Известий», отца стрелявшей девочки доставили на допрос. Согласно данным источника, родитель ученицы не задержан. Его доставили в городской отдел СК, чтобы взять объяснение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает телеканал «Звезда».

В свою очередь, губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.