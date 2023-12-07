Путин заявил о незаметном для граждан переходе РФ на национальную платежную систему

Граждане России и российский бизнес фактически не заметили перехода на национальную платежную систему, после того как в результате западных санкций им запретили пользоваться международными системами Visa и Mastercard. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

Он добавил, что Запад хотел заставить страдать миллионы российских семей, не разрешив им пользоваться своими картами, однако россияне перешли на национальную платежную систему. По словам главы государства, российский бизнес в период санкций также проявил себя в высшей степени ответственно.

«Кстати, финансовая инфраструктура, в основе которой преобладание доллара и евро, ведение расчетов исключительно через западные банки и систему SWIFT, также дискредитирована. Сегодня ее место с успехом занимает система расчетов в национальных валютах», — добавил российский лидер.

Сама же западная финансовая система в настоящее время явно всë больше устаревает и становится архаичной с точки зрения технологий, поскольку она «долго почивала на лаврах» и привыкла к своей монополии и исключительности, а также к отсутствию реальных альтернатив, указал Путин.

Ранее, 1 декабря, в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия», отмечалось, что в 2023 году свыше 30% опрошенных россиян перешли на карту «Мир», при этом всего российским карточным продуктом пользуются 82% соотечественников. Как заявил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, распространение карты «Мир» является важным шагом для укрепления финансовой стабильности России.

17 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что у российской национальной платежной системы «Мир» есть большие перспективы. Он уточнил, что это очень развитая система, поэтому ее выбирают некоторые страны.

До этого, 16 июня, первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что в ближайшие три года в России могут исчезнуть расчеты с помощью Visa и Mastercard. Также она уточняла, что на тот момент уже 14 иностранных банков сотрудничали с Россией в рамках системы быстрых платежей.

В марте 2022 года Visa, как и Mastercard, заявила об уходе из РФ и прекращении работы с национальными банками. Внутри страны карты международных платежных систем продолжают действовать. Операции, платежи проходят через национальную систему платежных карт.