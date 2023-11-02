«Мир» вам: банки РФ начали ставить терминалы для приема карт в Турции

Российские банки стали устанавливать эквайринговые терминалы для оплаты российским «пластиком» в Турции . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Рассчитаться можно картой «Мир», операция не отличается от привычной в России . Такую систему настраивают в популярных туристических точках, например, в отелях, кафе, сувенирных лавках, аптеках. Банк России поддерживает инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами , сообщили в регуляторе. Описанная схема пока не начала применяться массово, однако при дальнейшем развитии она позволит российским туристам проводить нужные платежи за рубежом, считают эксперты.

Принимают ли карты «Мир» в Турции

Россиянам возвращают привычный способ расчетов в Турции. Отечественные банки начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по картам РФ за границей . Сейчас так делают не более пяти кредитных организаций, сообщил «Известиям» руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов.

Он добавил: клиент проводит транзакцию так же, как и в России (средства списываются в рублях). Однако принимаются подобным образом только карты «Мир». Как правило, терминалы российских кредитных организаций устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов . Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках, отметил эксперт.

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В 2023 году в курортной части Турции действительно появилась возможность оплачивать покупки рублевыми картами по такой схеме , подтвердил генеральный директор сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, преимущественно принимают «Мир», потому что использование Visa и Mastercard (даже если платежи идут через российскую национальную платежную систему) может рассматриваться как нарушение введенных санкций и правил по трансграничным платежам.

Пока такой метод приема транзакций не слишком массовый, отметил эксперт. Однако он встречается в сфере развлечений, а также в отелях, ресторанах и кафе.

О подобной схеме также знает коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, система может действовать следующим образом: торговая точка в Турции договаривается с российским банком и ставит его терминал для приема оплаты по картам РФ . У компании, скорее всего, открыт рублевый счет в одной из турецких кредитных организаций. На него российская финорганизация и переводит поступившие деньги за отчетный период.

При этом Турция никакие санкции не нарушает, потому что местный терминал для проведения транзакций не используется , подчеркнул Алексей Разумовский. В результате российские туристы платят своими картами в отечественном же терминале. Более того, иностранный «пластик» в нем не пройдет из-за рестрикций. И находится ли банк РФ в SDN-листе, тоже не имеет значения. Скорее всего, эта система будет использоваться всё чаще и в других странах, считает эксперт.

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Оплату по картам РФ могут принимать двумя способами , объяснил Георгий Никонов Vepay. Первый — через платежный терминал, зарегистрированный в РФ. Его фактическое местонахождение маскируется , и операции проходят в обычном режиме. При этом он может находиться в любой точке мира, даже на борту зарубежных авиалиний . Есть и другой вариант, добавил эксперт. Часть иностранных банков имеют стыковку с российской НСПК и могут выступать классическим эквайером (финансовой организацией, которая обрабатывает платежи) по рублевым операциям.

Как расплатиться за границей

Банк России поддерживает инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами , сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: вопрос получения разрешения для приема платежей зависит от местного законодательства. «Известия» направили запрос в Банк Турции.

Еще год назад в условиях санкций эта республика и ряд других стран прекратили обслуживать карты «Мир», напомнил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, с того момента отечественные финорганизации начали искать решение проблемы через размещение собственных POS-терминалов в наиболее популярных туристических локациях.

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Схема может работать и через посредника : банк-эквайер из РФ заключает с ним контракт на поставку терминалов, а тот уже договаривается с местными магазинами или отелями, объяснил эксперт. Посредник в этом случае зарабатывает на комиссиях за услугу предоставления терминала, а также — конвертации валюты при передаче заработанных денег из российского банка на счет магазина в местной организации.

Пока описанная система реализована только точечно и не начала применяться массово в других странах, кроме Турции , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако, по его словам, есть вероятность, что банки приступили к воплощению идеи и еще не успели масштабировать проект . Использование отечественных терминалов поможет решить проблему с оплатой за рубежом, считает эксперт.

В условиях действующих ограничений такой сервис востребован россиянами и ритейлерами за границей, отметил глава банковской практики «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) Илья Иванинский. По его словам, использование подобной схемы банками из РФ и получение дополнительного комиссионного дохода — это хорошая возможность, и отечественным кредитным организациям стоит обратить на нее внимание.

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Среди других вариантов для оплаты покупок за границей у граждан остается возможность получить карту иностранного банка, использовать «Мир» в дружественных странах или же наличные , добавил эксперт. Кроме того, некоторые отечественные финорганизации запускают прием транзакций по QR-кодам за рубежом. Потенциально такая схема даже более выгодна, поскольку снижает затраты банков и создаёт дополнительные возможности для контактов с клиентом в приложении. Однако эта схема пока не слишком широко развита.

Сейчас действительно есть запрос на прием российского «пластика» за пределами РФ: в странах СНГ и Турции, добавила исполнительный директор Avosend Юлия Боланд. По ее мнению, установка терминалов отечественных кредитных организаций за рубежом поможет развитию этого направления.