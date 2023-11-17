Реклама
Прямой эфир
Общество
Краснов раскритиковал исполнение программ по расселению из ветхого и аварийного жилья
Мир
Российский сегмент Международного мониторинга по ДВЗЯИ создадут до конца 2023 года
Мир
Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2024 году в Норвегии отменен
Мир
Зампостпреда РФ при ОБСЕ заявил о подготовке Западом почвы для смены элит Киева
Общество
На выставке-форуме «Россия» прошел день Омской области
Экономика
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
Мир
Президент Молдавии объяснила нападение своей собаки на лидера Австрии
Мир
Пранкер Вован удивился предупреждению разведки ФРГ об опасности пранкеров РФ
Общество
В Москве на следующей неделе выпадет до 6 см снега
Мир
WSJ сообщила о кончающихся у Пентагона деньгах для помощи Украине
Стиль
Мисс Россия – 2023 представила национальный костюм на конкурсе «Мисс Вселенная»
Происшествия
В Перми будут судить угнавшего асфальтоукладщик 20-летнего парня
Экономика
Финансовый аналитик объяснил падение цены на нефть Brent

Экономист рассказал о больших перспективах платежной системы «Мир»

В Венесуэле заявили о работе системы «Мир» в стране: Чирков оценил перспективы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что платформа «Мир» позволяет проводить платежи на всей территории страны, порядка 36% платежных пунктов принимают карты «Мир». Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков 17 ноября рассказал «Известиям», что у российской национальной платежной системы есть большие перспективы.

Эксперт напомнил, что после введения санкций сначала были некоторые ограничения, но теперь стало очевидно, что развитие системы «Мир» невозможно затормозить.

«Как мы видим по сообщениям из Венесуэлы, дружественные страны и те [государства], которые уже не опасаются санкций западных стран, потому что они уже попали под санкции, — они как раз и главные заинтересованные в использовании элементов финансовой инфраструктуры, альтернативной западной. В этом смысле платежная карта «Мир», система «Мир» как раз представляет собой альтернативу американским системам платежных карт», — отметил он.

По его мнению, в России существует много неплохих аналогов западных инфраструктурных компаний. В стране есть аналог SWIFT, который тоже будет очень востребован в мире, добавил экономист.

«Во многих странах приходит понимание, что западная финансовая инфраструктура токсична для использования или потенциально может стать токсичной в любое время, поэтому это как раз повышает притягательность альтернативных платежных систем. В данном случае речь идет о системе «Мир». Это очень развитая система, там огромное количество трансакций, то есть фактически обслуживает все трансакции на территории России. Поэтому [страны] выбирают самое перспективное из того, что нетоксично», — заключил Чирков.

«Мир» вам: банки РФ начали ставить терминалы для приема карт в Турции
Как работает такая система и насколько она развита

В начале ноября руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов рассказал «Известиям», что банки РФ начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. Рассчитаться можно картой «Мир», операция не отличается от привычной в России.

Гендиректор Национальной системы платежных карт (выступает оператором карт «Мир») Владимир Комлев заявил, что платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023