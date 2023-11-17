Экономист рассказал о больших перспективах платежной системы «Мир»

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что платформа «Мир» позволяет проводить платежи на всей территории страны, порядка 36% платежных пунктов принимают карты «Мир». Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков 17 ноября рассказал «Известиям», что у российской национальной платежной системы есть большие перспективы.

Эксперт напомнил, что после введения санкций сначала были некоторые ограничения, но теперь стало очевидно, что развитие системы «Мир» невозможно затормозить.

«Как мы видим по сообщениям из Венесуэлы, дружественные страны и те [государства], которые уже не опасаются санкций западных стран, потому что они уже попали под санкции, — они как раз и главные заинтересованные в использовании элементов финансовой инфраструктуры, альтернативной западной. В этом смысле платежная карта «Мир», система «Мир» как раз представляет собой альтернативу американским системам платежных карт», — отметил он.

По его мнению, в России существует много неплохих аналогов западных инфраструктурных компаний. В стране есть аналог SWIFT, который тоже будет очень востребован в мире, добавил экономист.

«Во многих странах приходит понимание, что западная финансовая инфраструктура токсична для использования или потенциально может стать токсичной в любое время, поэтому это как раз повышает притягательность альтернативных платежных систем. В данном случае речь идет о системе «Мир». Это очень развитая система, там огромное количество трансакций, то есть фактически обслуживает все трансакции на территории России. Поэтому [страны] выбирают самое перспективное из того, что нетоксично», — заключил Чирков.

В начале ноября руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов рассказал «Известиям», что банки РФ начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. Рассчитаться можно картой «Мир», операция не отличается от привычной в России.

Гендиректор Национальной системы платежных карт (выступает оператором карт «Мир») Владимир Комлев заявил, что платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом.