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Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Глава НСПК Комлев: установка терминалов «Мир» за рубежом не противоречит закону
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом. Национальная система платежных карт (НСПК), выступающая оператором карт «Мир», может дать кредитно-финансовым организациям дополнительные разъяснения по этому вопросу. Об этом 14 ноября рассказал гендиректор НСПК Владимир Комлев.

Он отметил, что продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через терминалы за границей в целом не противоречит законодательству РФ и правилам платежной системы. Однако ряд нюансов всё же необходимо учитывать и соблюдать.

«Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию», — рассказал Комлев на форуме «Финополис» РБК.

Так, НСПК готов провести разъяснительные работы, которые позволят банкам чувствовать себя более безопасно. В частности, разъяснения необходимы в вопросе установки POS-терминалов в других странах, так как при оплате по QR-коду или платежной ссылке операция по факту будет проводиться на территории России, объяснил гендиректор НСПК.

«В целом мы поддерживаем решения, которые направлены на развитие трансграничных операций», — резюмировал Комлев.

«Мир» вам: банки РФ начали ставить терминалы для приема карт в Турции
Как работает такая система и насколько она развита

Ранее, 2 ноября, руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов рассказал «Известиям», что российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. Однако он уточнил, что на данный момент так делают не более пяти организаций.

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