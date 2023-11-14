Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Платежная система «Мир» одобряет использование банками РФ своих терминалов для оплаты за рубежом. Национальная система платежных карт (НСПК), выступающая оператором карт «Мир», может дать кредитно-финансовым организациям дополнительные разъяснения по этому вопросу. Об этом 14 ноября рассказал гендиректор НСПК Владимир Комлев.

Он отметил, что продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через терминалы за границей в целом не противоречит законодательству РФ и правилам платежной системы. Однако ряд нюансов всё же необходимо учитывать и соблюдать.

«Мы понимаем, что в текущих условиях банки и финтехи берут на себя достаточно высокие финансовые и прочие риски. Поэтому с нашей стороны в такой ситуации будет правильнее в рамках своих правил как минимум не запрещать эту тенденцию», — рассказал Комлев на форуме «Финополис» РБК.

Так, НСПК готов провести разъяснительные работы, которые позволят банкам чувствовать себя более безопасно. В частности, разъяснения необходимы в вопросе установки POS-терминалов в других странах, так как при оплате по QR-коду или платежной ссылке операция по факту будет проводиться на территории России, объяснил гендиректор НСПК.

«В целом мы поддерживаем решения, которые направлены на развитие трансграничных операций», — резюмировал Комлев.

Ранее, 2 ноября, руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов рассказал «Известиям», что российские кредитно-финансовые организации начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. Однако он уточнил, что на данный момент так делают не более пяти организаций.