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Российские банки начали ставить терминалы для приема карт «Мир» в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банки РФ начали устанавливать эквайринговые терминалы для приема платежей по российским картам в Турции. Сейчас так делают не более пяти кредитных организаций, рассказал «Известиям» руководитель торгового эквайринга в банке «Точка» Илья Романов.

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Он уточнил: клиент проводит операцию так же, как и в России. Как правило, терминалы российских финорганизаций устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках, отметил эксперт.

Преимущественно по такой схеме принимают «Мир», потому что использование Visa и Mastercard может рассматриваться как нарушение введенных санкций, сообщил генеральный директор сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, пока такой метод приема платежей не слишком массовый.

О подобной схеме также знает коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, система может действовать следующим образом: торговая точка в Турции договаривается с российским банком и ставит его терминал для приема оплаты по картам РФ. У компании, скорее всего, открыт рублевый счет в одной из турецких финорганизаций. На него российский банк и переводит поступившие деньги за отчетный период.

Центробанк РФ поддерживает инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами, заявили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мир» вам: банки РФ начали ставить терминалы для приема карт в Турции

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