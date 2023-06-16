ЦБ считает, что расчеты с помощью Visa и Mastercard в РФ исчезнут в течение трех лет

В ближайшие три года в России могут исчезнуть расчеты с помощью Visa и Mastercard. Об этом в пятницу, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова.

«Доля Visa и Masterсard падает. Я думаю, на горизонте трех лет мы действительно будем внутри страны рассчитываться только своими платежными решениями», — заявила Скоробогатова.

При этом первый зампред уточнила, что в настоящее время уже 14 иностранных банков сотрудничают с Россией в рамках системы быстрых платежей.

«Например, 14 банков с трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП. Это когда наши граждане могут перевести в эти три страны, и в скором времени будет задействован обратный механизм», — сказала Скоробогатова.

Также она заявила, что в течение пяти лет в мире осуществится переход от системы SWIFT к использованию региональных платежных платформы.

«Мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить <...> это полностью изменит платежную инфраструктуру в мире», — заявила первый зампред.

Ранее, 15 июня, министр финансов РФ Антон Силуанов на полях ПМЭФ заявил, что доллар уже подорвал доверие к себе, став орудием США для наказания неугодных им стран.

Также в этот день заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на полях ПМЭФ-2023 сообщил о решении кредитной организации увеличить число доступных стран для трансграничных переводов розничных клиентов с 11 до 25 до конца 2023-го. Ключевыми направлениями он назвал Индию и Турцию, с которыми у России налажены партнерские отношения.