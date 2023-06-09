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Переводный период: вклады россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

В каких странах открывают счета и несет ли это риски для их владельцев
Фото: Getty Images/EyesWideOpen
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Депозиты россиян в иностранных банках за год выросли на 131%, до 5,8 трлн рублей, следует из статистики ЦБ («Известия» ее изучили). Это рекорд за всё время публикации данных с 2018-го. В основном россияне открывают счета и вклады в странах СНГ и Турции, отметили эксперты. В регуляторе считают, что тенденция накопления средств вне России усиливает риски в случае введения ограничений на активы россиян или банкротства участников финрынка других государств.

Деньги летят

Сбережения россиян на депозитных счетах в банках-нерезидентах к началу мая этого года по сравнению с таким же месяцем 2022-го выросли на 131%. Согласно данным регулятора, за прошедший год их объем увеличился на 3,28 трлн рублей (в эквиваленте), достигнув в совокупности 5,79 трлн. Этот показатель стал максимальным за всё время публикации Центробанком подобной отчетности — с 2018 года. В аналогичные периоды предыдущих лет вклады в иностранных кредитных организациях увеличивались не столь активно. Так, в мае прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021-го фиксировался прирост на полмиллиарда рублей. А до этого — с 2018 по 2021 год — в диапазоне 0,3–0,4 трлн рублей.

Только с начала этого года граждане пополнили депозиты в зарубежных кредитных организациях более чем на 1,3 трлн рублей: из них в январе — на 127,4 млрд рублей, в феврале — на 526 млрд, в марте и апреле — на 257 млрд и 395,6 млрд соответственно, следует из данных регулятора.

За последний год в разрезе по месяцам наибольший отток средств населения в иностранные банки фиксировался в прошлом июле и декабре — 660 млрд и 782,4 млрд рублей соответственно. При этом в период с апреля по июнь 2022-го отмечалось небольшое сокращение объемов таких вкладов. Это объясняется в том числе ограничениями, введенными Банком России в начале марта прошлого года — тогда был установлен лимит на переводы физлиц до $5 тыс. в месяц. В целом до весны 2022-го сумма ежемесячно откладываемых россиянами денег на зарубежных депозитных счетах в среднем увеличилась в коридоре 30–80 млрд.

банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Рост объемов переводов в банки-нерезиденты идет наряду со снижением этого показателя в отношении валютных вкладов в российских кредитных организациях. ЦБ отмечает сохранение такой тенденции по итогам I квартала этого года. По данным регулятора, за 2022-й и январь – март нынешнего года граждане сократили портфель валютных депозитов в кредитных организациях РФ на 3,1 трлн рублей, оставив к 1 апреля 3,8 трлн.

«Во многом данные переводы используются для финансирования расходов в зарубежных поездках и при оплате импорта товаров и услуг, однако оставшаяся часть отражает тенденцию к росту сбережений граждан в иностранных инструментах», — уточняется в обзоре финансовой стабильности ЦБ.

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В целом из-за значительного роста объемов переводов средств физлиц в зарубежные кредитные и брокерские организации уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с 1 января 2022 по 1 апреля этого года вырос на 4,1 п.п., или до 19,2%, говорится в материалах ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что продолжение накопления средств вне России усиливает риски в случае введения ограничений на эти активы со стороны недружественных стран, а также опасения, связанные с финансовой устойчивостью зарубежных финансовых учреждений. О рисках для российской финансовой системы в обзоре Банка России не сообщается. В регуляторе оперативно не ответили на запрос «Известий».

Справка «Известий»

С начала спецоперации против российского финансового сектора были введены беспрецедентные санкции. В марте в России начал действовать ряд ограничений на движение капитала, а именно в части снятия наличной иностранной валюты, ее перевода за рубеж и вывоза.

перевод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Слово о рисках

Ключевыми факторами роста объемов зарубежных счетов стали релокация части населения в 2022-м, санкции в отношении российской банковской системы и введенные валютные ограничения, а также крепкий курс рубля летом – осенью прошлого года, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Михаил Доронкин. По его словам, отъезд граждан за рубеж мог сопровождаться как разовыми крупными переводами сбережений, так и постоянными небольшими — в случае если человек продолжал работать на компанию РФ, находясь за границей.

инфографика

Усилило тенденцию по выводу валюты также укрепление рубля и существенное смягчение ограничений на переводы летом 2022-го: в частности, на этом фоне заметно вырос спрос на приобретение иностранной недвижимости. Учитывая географию релокации и покупки жилья, можно предположить, что в основном россияне открывали счета в странах СНГ, а также в Грузии и Турции, — считает эксперт.

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Средства выводятся преимущественно в банки стран СНГ и других дружественных стран, согласилась аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. При этом, как считает эксперт, для граждан возникают следующие риски: ограничения со стороны финорганизаций этих государств на снятие валютных депозитов резидентами РФ, закрытие счетов и вкладов иностранным гражданам. Также необходимо отчитываться перед налоговыми органами РФ при наличии таких продуктов в зарубежных кредитных организациях, указала она.

налоговая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Для российского финрынка и кредитных организаций плюсов роста объема депозитов наших граждан в банках-нерезидентах нет, фактически деньги уходят из экономики страны. При сохранении внутри РФ их можно было бы направить на кредитование хозяйствующих субъектов и населения, — подчеркнула Наталья Богомолова.

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Стоит также учитывать, что ЦБ сейчас активно проводит политику девалютизации, напомнила эксперт. По словам Натальи Богомоловой, действия регулятора направлены на конвертацию депозитов в недружественных денежных единицах в рубли и сами банки не заинтересованы в привлечении новых вкладов и ведении текущих счетов в долларах и евро. Это связано со сложностями по хеджированию рисков и отсутствием источников размещения привлеченных пассивов в этих валютах.

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