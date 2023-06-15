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Силуанов заявил об отсутствии доверия к доллару

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Фото: REUTERS/Gary Cameron
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Надежных валют в мире будет становиться больше, доллар уже подорвал к себе доверие, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

По словам министра, быстро отказаться от доллара не получится, поскольку к нему все привыкли, но «тенденция началась».

«Тенденция началась из-за того, что доллар потерял к себе доверие, потому что доллар стал дубиной, которой размахивают и говорят: «Ты страна неугодная, не выполняешь мои требования, — вот тебе ограничения по перечислению долларовых средств». Какая это резервная валюта, если мы сталкиваемся с тем, что платеж, да даже не российских предпринимателей, а других, иностранных, которые не понравились США, замораживается?» — сказал Силуанов.

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28 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что в мире идет процесс дедолларизации. Он подчеркнул, что страны стали больше опираться на свои нацвалюты и «процесс пошел полным ходом».

Также Песков напомнил, что президент России говорил о том, что необходимо больше проводить расчетов в национальных валютах, еще до введения санкций.

В начале января агентство Bloomberg написало, что власти КНР принимают всё больше мер, которые позволят стране впоследствии отказаться от использования доллара.

В октябре прошлого года на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. По его словам, переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет стран.

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