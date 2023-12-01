Россияне рассказали о причинах выбора карты «Мир»

В 2023 году свыше 30% опрошенных россиян перешли на карту «Мир», при этом всего российским карточным продуктом пользуются 82% соотечественников. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 30 ноября.

При этом 55% недавно сменивших карту на «Мир» участников опроса рассказали, что выбрали ее из-за удобной бесконтактной оплаты через приложение «Mir Pay». Каждый четвертый отметил, что оформил карту для путешествий в страны, где подключена платежная система «Мир», а 20% респондентов, говоря о причинах перехода, пояснили, что им понравилась программа лояльности и система кешбэков. Лишь 5% респондентов ответили, что не пользуются такой картой и пока не планируют начинать.

«Распространение карты «Мир» является важным шагом для укрепления финансовой стабильности России и ее экономического развития. Это не только позволяет уменьшить зависимость от зарубежных платежных систем, но и повышает уровень безопасности трансакций внутри страны», — сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Эта карта интересна россиянам как доступный и современный финансовый продукт с обширной базой партнеров и привлекательными бонусами, адаптированными под индивидуальные запросы пользователя и региональную специфику, отметил он.

Ранее, 17 ноября, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что у российской национальной платежной системы «Мир» есть большие перспективы. Он уточнил,что это очень развитая система, поэтому ее выбирают некоторые страны.