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Россияне рассказали о причинах выбора карты «Мир»

Исследование: более 80% опрошенных россиян пользовались картой «Мир» в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В 2023 году свыше 30% опрошенных россиян перешли на карту «Мир», при этом всего российским карточным продуктом пользуются 82% соотечественников. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 30 ноября.

При этом 55% недавно сменивших карту на «Мир» участников опроса рассказали, что выбрали ее из-за удобной бесконтактной оплаты через приложение «Mir Pay». Каждый четвертый отметил, что оформил карту для путешествий в страны, где подключена платежная система «Мир», а 20% респондентов, говоря о причинах перехода, пояснили, что им понравилась программа лояльности и система кешбэков. Лишь 5% респондентов ответили, что не пользуются такой картой и пока не планируют начинать.

«Распространение карты «Мир» является важным шагом для укрепления финансовой стабильности России и ее экономического развития. Это не только позволяет уменьшить зависимость от зарубежных платежных систем, но и повышает уровень безопасности трансакций внутри страны», — сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Эта карта интересна россиянам как доступный и современный финансовый продукт с обширной базой партнеров и привлекательными бонусами, адаптированными под индивидуальные запросы пользователя и региональную специфику, отметил он.

Карты «Мир» в 2023 году — как работают и в каких странах можно расплачиваться

Ранее, 17 ноября, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что у российской национальной платежной системы «Мир» есть большие перспективы. Он уточнил,что это очень развитая система, поэтому ее выбирают некоторые страны.

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