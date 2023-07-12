Карты «Мир» в 2023 году — как работают и в каких странах можно расплачиваться
Российская платежная система «Мир» набирает популярность за границей. Всё больше стран и банков принимают к оплате «пластик» из РФ и предоставляют держателям комфортные возможности для покупок, снятия наличных и пополнения карт. «Известия» рассказывают читателям, в каких странах в 2023 году принимают к оплате «Мир».
Карта «Мир» в России в 2023 году
В России в 2023 году карту «Мир» принимают во всех регионах без исключения. Расплатиться ею можно везде, где есть терминалы для оплаты банковскими картами — в магазинах, кафе и ресторанах, объектах размещения, культурно-развлекательных заведениях, ранспорте.
Карты «Мир» выпускают Газпромбанк, Сбербанк, МТС, Альфа Банк, ВТБ, Почта Банк, «Тинькофф», СМП Банк, Промсвязьбанк, «Открытие» и многие другие финансовые организации в России. Карты доступны в виде пластиковых носителей и в цифровом виде.
Какие бывают карты «Мир» в 2023 году
Платежная система предполагает несколько видов карт:
- дебетовые карты для регулярного использования;
- кредитные карты с условием возврата средств банку;
- зарплатные карты для организаций и учебных учреждений;
- социальные федеральные для льготного проезда на транспорте и оплаты социально значимых товаров;
- социальные региональные, дающие льготы некоторым категориям граждан внутри субъектов РФ;
- кобейджинговые карты, работающие по системе коллаборации с другими платежными системами.
По картам «Мир» доступны специальные предложения, скидки у партнеров платежной системы и кешбэк. Разные банки предлагают разные программы лояльности и условия использования карт.
Кроме того, владельцам смартфонов на Android доступна бесконтактная оплата смартфонами на Android. Для этого их нужно добавить в мобильное приложение Mir Pay или Samsung Pay.
В каких странах принимают карту «Мир» в 2023 году
Помимо России к оплате карту «Мир» принимают и в других странах. В 2023 году расплатиться российским «пластиком» можно:
- в Казахстане;
- в Белоруссии;
- в Армении;
- в Киргизии;
- в Таджикистане;
- во Вьетнаме.
В этих странах функционируют банки — партнеры платежной системы «Мир». В их банкоматах можно снимать наличные, а в кассовых аппаратах доступна оплата покупок.
Кроме того, крупные банки России выпускают кобейджинговую карту «Мир» UnionPay, которую принимают в 180 странах, включая Евросоюз и США.
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