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Карты «Мир» в 2023 году — как работают и в каких странах можно расплачиваться

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российская платежная система «Мир» набирает популярность за границей. Всё больше стран и банков принимают к оплате «пластик» из РФ и предоставляют держателям комфортные возможности для покупок, снятия наличных и пополнения карт. «Известия» рассказывают читателям, в каких странах в 2023 году принимают к оплате «Мир».

Карта «Мир» в России в 2023 году

В России в 2023 году карту «Мир» принимают во всех регионах без исключения. Расплатиться ею можно везде, где есть терминалы для оплаты банковскими картами — в магазинах, кафе и ресторанах, объектах размещения, культурно-развлекательных заведениях, ранспорте.

Карты «Мир» выпускают Газпромбанк, Сбербанк, МТС, Альфа Банк, ВТБ, Почта Банк, «Тинькофф», СМП Банк, Промсвязьбанк, «Открытие» и многие другие финансовые организации в России. Карты доступны в виде пластиковых носителей и в цифровом виде.

Какие бывают карты «Мир» в 2023 году

Платежная система предполагает несколько видов карт:

  • дебетовые карты для регулярного использования;
  • кредитные карты с условием возврата средств банку;
  • зарплатные карты для организаций и учебных учреждений;
  • социальные федеральные для льготного проезда на транспорте и оплаты социально значимых товаров;
  • социальные региональные, дающие льготы некоторым категориям граждан внутри субъектов РФ;
  • кобейджинговые карты, работающие по системе коллаборации с другими платежными системами.

По картам «Мир» доступны специальные предложения, скидки у партнеров платежной системы и кешбэк. Разные банки предлагают разные программы лояльности и условия использования карт.

Кроме того, владельцам смартфонов на Android доступна бесконтактная оплата смартфонами на Android. Для этого их нужно добавить в мобильное приложение Mir Pay или Samsung Pay.

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В каких странах принимают карту «Мир» в 2023 году

Помимо России к оплате карту «Мир» принимают и в других странах. В 2023 году расплатиться российским «пластиком» можно:

  • в Казахстане;
  • в Белоруссии;
  • в Армении;
  • в Киргизии;
  • в Таджикистане;
  • во Вьетнаме.

В этих странах функционируют банки — партнеры платежной системы «Мир». В их банкоматах можно снимать наличные, а в кассовых аппаратах доступна оплата покупок.

Кроме того, крупные банки России выпускают кобейджинговую карту «Мир» UnionPay, которую принимают в 180 странах, включая Евросоюз и США.

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