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Рябков назвал ошибкой США давление на РФ по теме ядерных испытаний

Рябков назвал ошибкой США давление на РФ по теме ядерных испытаний

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Попытка испытать Россию на прочность по теме ядерных испытаний является для США ошибкой. Об этом 7 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы судим не по словам, а по делам и сами должны на любой момент времени находиться в готовности. И я добавлю: в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова. Это относится также и к тематике возобновления ядерных испытаний. Если американцы считают, что на этом направлении тоже им стоит испытывать нас на прочность, они ошибаются», — сказал он журналу «Международная жизнь».

По его словам, США окажутся в новой для себя ситуации, если пойдут по пути дальнейшей дестабилизации и произведут испытание ядерного оружия.

«Если США возобновят такие испытания, они получат в режиме зеркального ответа то же самое с нашей стороны. Они в последнее время неоднократно говорили, что таких намерений у них нет, что они готовы проявлять даже какую-то транспарентность применительно к своим полигонам. Мы знаем, что сегодня намерений нет, завтра они могут появиться», — заявил Рябков.

Ядерные испытания США в Неваде: главное
Сразу после решения России по ДВЗЯИ Америка устроила ядерный взрыв под землей

Ранее, 8 ноября, секретарь Совбеза РФ Николая Патрушев заявил, что США стимулируют рост общих угроз и вызовов, а также повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

2 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

До этого, 30 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ, являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование, — в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.

Еще в июне Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Глава государства указал, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства.

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