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Патрушев заявил о неизбежной потере Западом мирового влияния

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Миропорядок, который сосредоточен вокруг интересов англосаксов, постепенно разрушается, и этот процесс уже становится необратимым. Об этом 8 ноября заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Содружеству Независимых Государств (СНГ) в Москве.

«Наша встреча проходит в непростой для всего мира период времени, когда процесс разрушения западноцентричного миропорядка становится необратимым. Англосаксы и в целом коллективный Запад теряют влияние, перестают быть главным субъектом международных отношений», — указал он.

Патрушев отметил, что деструктивные действия США препятствуют мирному урегулированию конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке. Поскольку Соединенные Штаты намеренно пытаются дестабилизировать обстановку в «неугодных странах», провоцируя и поддерживая там кризисные ситуации.

«Более того, они стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность. Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства», — указал глава Совбеза РФ.

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Ранее, 6 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне российского общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» отметил, что своими действиями англосаксы ставят Ближний Восток на грань большой войны. По словам главы ведомства, коллективный Запад привык решать свои проблемы за счет других и «извлекать ренту гегемона».

До этого, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», что прочный глобальный мир установится только тогда, когда все будут чувствовать себя в безопасности и знать, что их мнение уважается. По мнению главы государства, порочная культура XX века привела к тому, что ситуация в мире сводится к противопоставлению «мы или они». Западные страны потеряли чувство реальности, хотя им следовало бы отбросить надменность, указал он.

В июле Путин также говорил об очертаниях многополярного мира в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Президент России подчеркивал, что новый миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место, выразил уверенность российский лидер.

Ранее, 21 февраля, Патрушев отмечал, что Запад в одностороннем порядке денонсировал ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями. Он отметил, что США и их союзники пытаются стремятся любой ценой удержать свое глобальное доминирование.

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