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В раде объяснили рядом причин отказ Зеленского выступать перед сенатом в США

Депутат Устинова заявила о причинах отказа Зеленского от выступления в сенате
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Отказ президента Украины Владимира Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед сенаторами США был связан с «рядом причин». Об этом 5 декабря написала в соцсетях депутат Верховной рады Украины Александра Устинова.

По ее словам, сенат «провалит голосование» по новому пакету помощи Украине и Израилю, поскольку демократы предпочли «выбросить» из общего законопроекта вопрос по укреплению южной границы и борьбе с миграцией, который был «супер принципиальным» для Республиканской партии.

При этом парламентарий заявила, что сенатор Крис Мерфи, демократ от штата Коннектикут, «оказал нам очень большую медвежью услугу», подразумевая, скорее всего, сделанное им в понедельник заявление о том, что «нет пути» к достижению соглашения с республиканцами по границе.

«Участие Зеленского в закрытом брифинге, по моей информации, не состоялось не из-за этого, а по ряду других причин. Но, думаю, что это к лучшему, зная уже результаты голосования», — подчеркнула Устинова.

Позднее она опубликовала сообщение журналиста американского издания Punchbowl Эндрю Десидерио о том, что сенаторы-республиканцы ушли с брифинга, написав: «Ответ на то, почему Зеленский отменил выступление на брифинге по Украине».

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Лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер 5 декабря сообщил, что Зеленский в последний момент отменил запланированное на сегодня выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Обращение Зеленского представляло бы собой просьбу одобрить финансовую помощь киевскому режиму.

В этот же день руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

Также 5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Кроме того, американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.

4 декабря телеканал NBC News сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США не смогли найти компромисс по законопроекту о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, который позволил бы согласовать запрос Байдена на допподдержку Украины, Израиля и Тайваня.

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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