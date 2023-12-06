В США республиканцы покинули совещание по вопросу оказания помощи Украине

В США не смогли провести брифинг по обсуждению дальнейшего предоставления помощи Украине. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил журналистам сенатор от Республиканской партии Митт Ромни.

«Республиканцы просто покинули совещание <…> Отсутствовала причина сидеть и слушать, как люди обсуждают значимость помощи Израилю и Украине», — отметил он.

Помимо этого, уточняется, что лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл выразил категорическое несогласие в вопросе оказания помощи Вашингтона Киеву.

Также 5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

В этот же день сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к сенаторам США во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Обращение Зеленского является попыткой администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса одобрения запроса Белого дома на выделение $106 млрд для Украины.

4 декабря агентство Bloomberg сообщило, что директор по бюджету в Белом доме Шаланда Янг указала в письме к конгрессу, что у США к концу текущего года закончатся средства для помощи Украине. В публикации уточнялось, что американская администрация надеется усилить давление на законодателей, чтобы те приняли пакет чрезвычайного финансирования.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.