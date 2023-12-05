Президент России Владимир Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции (СВО). Такой вывод сделала внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.

Она отметила, что российский лидер еще в прошлом году утверждал, что военная операция идет по плану, однако многие считали эти слова «пропагандой» со стороны РФ. Однако на сегодняшний день необходимо признать, что дела у России идут хорошо, в то время как Украина опасается начала российского наступления, признала Бой. Кроме того, журналистка добавила, что Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе.

«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», — подчеркнула она.

Журналистка также признала, что вопреки ожиданиям стран Запада экономика России не только «не рухнула» под натиском санкций, но и стремится к росту.

«Экономическая политика в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу россиянам. Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды», — говорится в публикации.

По словам немецкого обозревателя Энн Дорит Бой, россияне не собираются сдаваться, а Владимир Путин доволен тем, что Россия вернула себе «суверенитет глобальной державы».

4 декабря газета The Washington Post написала, что причинами, которые привели к провалу контрнаступления Украины, являются разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил.

В начале ноября о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинских сил в ходе контрнаступления оцениваются как восемь к одному. Он также указал на отсутствие каких-либо результатов у Украины.

Кроме того, 5 октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», российский лидер заявил, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Также в ходе выступления он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Рф объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.