В Польше назвали недостаточным шаг Киева в открытии границы для пустых грузовиков

Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник, 4 декабря, назвал решение властей Украины по открытию пункта пропуска «Угринов – Долгобычив» на границе с Польшей для проезда пустых грузовиков шагом в правильном направлении, но недостаточным.

«Это жест в правильном направлении, но его недостаточно, и он не решит проблему», — сказал он в интервью радиостанции Radio Zet.

Кроме того, глава МИДа обратил внимание, что для решения этой проблемы необходимы действия как Европейского союза (ЕС), так и самой Украины. Шинковский вель Сенк добавил, что польские перевозчики не доверяют так называемой системе электронной очереди, потому что «они думают, что там не всё в порядке и они не могут быть конкурентоспособными, потому что правила неясны».

Ранее в этот же день представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что пункт пропуска «Угринов – Долгобычив» на границе Польши и Украины открылся ночью 4 декабря для проезда пустых грузовиков. Он отметил, что с 1:00 по местному времени (2:00 мск) на пункте пропуска началось оформление грузовых транспортных средств.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе. Кроме того, 24 ноября Демченко рассказал, что количество грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Позже, 2 декабря, экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что к блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве.