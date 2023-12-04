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На украинско-польской границе открыли КПП для пустых грузовиков

Погранслужба Украины: на границе с Польшей открыли КПП для пустых грузовиков
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Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
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Пункт пропуска «Угринов – Долгобычив» на границе Польши и Украины открылся ночью в понедельник, 4 декабря, для проезда пустых грузовиков. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что с 1:00 по местному времени (2:00 мск) на пункте пропуска началось оформление грузовых транспортных средств. По состоянию на 8:00 было оформлено 30 грузовиков, в режиме ожидания находится около 60 машин, добавил Демченко.

«Сейчас открытие пункта «Угринов – Долгобычив» является первым пунктом по перечню мероприятий, которые мы реализуем для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности», — написал министр инфраструктуры Александр Курбаков на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кроме того, чиновник подчеркнул, что страна работает над тем, чтобы поскорее снять блокаду с учетом интересов рынка и государства.

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В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее польские дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над разрешением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

1 декабря польская Gazeta Wyborcza рассказала, что из-за протеста перевозчиков в Польше Украина потеряла более €400 млн. Журналисты отмечают, что 12 украинских неправительственных организаций обращаются к польским властям и неправительственным организациям, чтобы те помогли прекратить блокаду.

Позже, 2 декабря, экономист Александр Быстров в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что к блокированию въезда на Украину со стороны польских перевозчиков привела конкуренция в сельском хозяйстве.

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