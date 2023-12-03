Шеф Пентагона предупредил Израиль о риске стратегического поражения

Израиль может ждать стратегическое поражение, если он не будет защищать мирных палестинцев во время операции в секторе Газа. Об этом 2 декабря заявил министр обороны США Ллойд Остин на Рейгановском форуме национальной обороны.

«Такие демократии, как наша, становятся сильнее и безопаснее, если мы соблюдаем законы войны. Поэтому мы продолжим оказывать давление на Израиль, чтобы тот защитил гражданское население и обеспечил мощный поток гуманитарной помощи. Прежде всего это правильно. Но это также хорошая стратегия», — говорится в речи Остина, опубликованной на сайте правительства США.

Шеф Пентагона рассказал о личном опыте, который он получил в городских боях в Ираке, когда возглавлял кампанию против «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). Он указал на то, что победить в таком столкновении можно, только защищая мирное население, которое в таких схватках является «центром тяжести».

«Видите ли, в такой борьбе центром тяжести является гражданское население. А если вы загоните их в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением», — отмечает Остин.

По словам Остина, он неоднократно давал понять израильским лидерам, что защита палестинского гражданского населения в секторе Газа — это «одновременно моральная ответственность и стратегический императив». Он отметил, что лично призвал израильских лидеров избегать жертв среди гражданского населения. Также он предостерегал Израиль от безответственной риторики и призывал остановить насилие, которое идет от поселенцев на Западном берегу страны и расширять доступ к гуманитарной помощи.

«Дамы и господа, Соединенные Штаты останутся самым близким другом Израиля в мире. Наша поддержка безопасности Израиля не подлежит обсуждению», — подытожил Остин.

Ранее, 29 ноября, член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что Израиль не способен одержать полную победу над ХАМАС. Он подчеркнул, что движение палестинцев продолжает «крепко стоять на ногах» и пользуется не только большой народной и политической поддержкой в Палестине, но и у международного сообщества.

Позже, 3 ноября, заместитель главы политбюро палестинского движения Салех аль-Арури заявил, что обмен израильских заложников ХАМАС на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев завершен. Аль-Арури подчеркнул, что из израильских граждан, оставшихся в плену у ХАМАС, остались только военные, а также гражданские лица, служившие в армии. Их освобождение возможно лишь в том случае, если будут освобождены все палестинские заключенные, удерживаемые израильской стороной, а также остановлены военные действия в секторе Газа.

2 декабря стало известно о срыве гуманитарной паузы в секторе Газа из-за того, что ХАМАС отказалось отпускать 15 женщин и двоих детей. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не вернется к соглашению о заложниках. В то же время замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что движение освободило всех женщин и детей, которые были его заложниками. По его словам, в плену у ХАМАС остались только израильские военные и служившие в армии мужчины.

1 декабря в 7:00 (8:00 мск) перемирие между Израилем и движением ХАМАС истекло. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными. Но позднее в этот день ЦАХАЛ заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.