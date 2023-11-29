В ХАМАС заявили о неспособности Израиля одержать победу

Израиль не смог подавить боевые подразделения палестинского движения ХАМАС после начала наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил в интервью «Известиям» член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

«В Израиле посчитали, что военная операция в секторе Газа приведет к полному поражению ХАМАС, но по прошествии времени стало очевидным, что это невозможно», — заявил он.

По его словам, палестинское сопротивление продолжает «крепко стоять на ногах».

«Наше движение пользуется не только большой народной и политической поддержкой во всей Палестине, но и международной», — добавил Хамдан.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Усамы Хамдана «Известиям»:

«Израиль часто выступает против освобождения того или иного человека»